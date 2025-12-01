Proponen contar con registro de entrendores deportivos

La diputada del PAN, Itzel Castillo Almanza, propuso la creación de un Registro Estatal de Entrenadores Certificados en Nuevo León.

Con esta iniciativa busca asegurar la integridad de los entrenadores que trabajan con niñas, niños y adolescentes en el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE).

Este registro requerirá que los entrenadores presenten evaluaciones médicas y psicológicas, así como demostrar su especialización en la disciplina que imparten.

La propuesta responde a un aumento alarmante de casos de abusos sexuales y de poder en contextos deportivos y educativos, con más de 23,000 averiguaciones previas por delitos sexuales entre 2020 y 2025.

La diputada albiazul destacó la importancia del deporte como herramienta de desarrollo, pero también la necesidad de restaurar la confianza en los entrenadores tras incidentes recientes, como el caso de un entrenador de gimnasia detenido por abuso sexual.

El registro será accesible al público y administrado por el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, garantizando que los entrenadores cumplan con estándares de calidad, ética y profesionalismo.

