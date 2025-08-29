Plantea PRI endurecer penas contra la extorsión

La bancada del PRI en el Congreso local presentó una reforma al Código Penal del estado con el fin de elevar las penas contra la extorsión.

La propuesta fue entregada por el coordinador del grupo legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, quien advirtió que actualmente las penas contra este delito están por debajo de la media nacional.

Abundó que la actual legislación local contempla una pena de cuatro a 10 años de prisión para quienes cometen el delito de extorsión y remarcó que su proyecto de reforma plantea elevarla de seis a 14 años.

Además, en los casos donde exista daño a la integridad psicológica de la víctima o de sus familiares, la sanción se aumentará de 10 a 17 años de prisión.

“Con esta reforma buscamos enviar un mensaje claro, en Nuevo León no hay cabida para quienes pretendan lucrar con el miedo y el daño a las familias. Nuestra responsabilidad es garantizar justicia y reforzar la confianza en las instituciones. “Tenemos que actualizar nuestro marco legal porque el delito de extorsión se ha convertido en una de las conductas delictivas más graves y frecuentes en nuestro estado y tristemente en el país”, enfatizó Treviño Cantú.

La iniciativa de reforma, que fue presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso local, y contempla modificar el párrafo primero del artículo 395 del Código Penal del estado.

