Afirma Miguel Flores que NL transforma movilidad desde la raíz

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, reafirmó el compromiso de la actual administración por transformar de raíz el sistema de transporte público en la entidad.

A través de una estrategia que combina la renovación de flota, tecnología de punta y la expansión del metro, informó que el estado busca saldar una deuda histórica con la movilidad urbana.

Flores Serna destacó que la meta establecida es alcanzar las 4,000 nuevas unidades de transporte público. Estos camiones no solo representan una renovación física, sino tecnológica, ya que están integrados al sistema de monitoreo del SINTRAM.

“Estamos transformando el transporte público desde la raíz. Siguen llegando camiones nuevos y todos estarán conectados al sistema de monitoreo del SINTRAM, cuentan con cámaras y permiten supervisar en tiempo real la operación de cada unidad para mejorar la logística de las rutas”, expresó Flores.

Uno de los pilares de esta modernización es la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, las cuales operarán bajo el sistema de monorriel.

El proyecto ha alcanzado avances significativos recientemente con el montaje del primer tren en los patios y talleres. Se tiene previsto que los ensayos de rodamiento y operación inicien en el mes de abril.

Estas líneas ampliarán drásticamente la cobertura en la zona metropolitana, conectando sectores que durante décadas carecieron de transporte masivo eficiente.

RUMBO AL MUNDIAL 2026

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte, el secretario aseguró que ya se diseñan planes operativos especiales para recibir a los visitantes internacionales y facilitar el traslado de los locales.

Entre las estrategias logísticas destaca la implementación de circuitos para reducir la carga vehicular en el tramo crítico del Aeropuerto hacia "La Y Griega".

También conexiones directas hacia el estadio y los principales puntos estratégicos del evento.

El secretario subrayó que, tras años de abandono integral del sector, Nuevo León finalmente impulsa una estrategia de movilidad moderna.

“El transporte público fue un problema que no se atendió de manera integral, por lo que actualmente se impulsa una estrategia para modernizar la movilidad en el estado", concluyó Flores.

