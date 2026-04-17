Policía de tránsito en San Pedro tenía apagada la body cam

El elemento de tránsito involucrado en la ejecución de un joven de 26 años en San Pedro Garza García portaba apagada su cámara corporal (body cam) durante los hechos y actualmente se encuentra bajo investigación por presunta falsedad de declaraciones, confirmó el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Alejandro Carlin Balboa.

El funcionario explicó que el servidor público enfrenta una doble condición jurídica: por un lado, es investigado por presunta falsedad de declaraciones y, por otro, figura como testigo al haber presenciado el crimen ocurrido en la zona de Arboleda.

“Está bajo libertad con las reservas de ley, sin embargo también debemos recordar que él presenció un homicidio, es testigo y por lo tanto se le ofrecieron las medidas de protección pertinentes”, señaló.

¿Qué se sabe sobre la cámara corporal del tránsito?

Carlin Balboa reiteró que dentro de la carpeta de investigación se advierte que el oficial portaba apagada la cámara corporal (body cam) al momento de los hechos.

“Hasta este momento tenemos nada más el tema de que la tenía apagada al momento de ese evento”, indicó.

¿Qué información entregó el agente a la autoridad?

Añadió que hubo disposición del agente, acompañado por su defensa legal, para entregar información contenida en su teléfono celular, misma que ya es analizada por personal pericial especializado.

“Sí, hubo voluntad por parte del tránsito acompañado de su defensor de acceder a su teléfono y nos dio la información. Esta información está siendo analizada por el departamento de periciales”, explicó.

¿El no usar la body cam agrava su situación?

Sobre si el hecho de no portar encendida la cámara agrava su situación, el vicefiscal precisó que será la corporación policiaca la encargada de revisar si actuó conforme a los protocolos internos.

“No, es una situación que ya analizará la corporación policiaca si estaba actuando bajo los protocolos o no”, comentó.

¿Qué avances hay en la investigación del caso?

En otro avance del caso, confirmó que la tarde del jueves la Policía Ministerial localizó un vehículo presuntamente utilizado por los agresores, unidad que ya se encuentra bajo análisis pericial.

“El día de ayer por la tarde la Policía Ministerial encontró el carro en el que al parecer participaron los posibles agresores. Ese carro ya se está llevando a cabo las periciales correspondientes”, detalló.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos.

El vicefiscal subrayó que la investigación continúa abierta para esclarecer completamente el homicidio y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Comentarios