Policías de Apodaca asisten parto en delegación

Una joven de 19 años dio a luz con el apoyo de policías municipales de Apodaca, luego de no alcanzar a llegar a un hospital.

¿Dónde ocurrió el apoyo al parto en Apodaca?

El hecho ocurrió en la delegación de la Policía de Apodaca ubicada en el cruce de la Carretera a Dulces Nombres y la avenida Paseo de las Flores, en la colonia Parque Industrial Avante Aeropuerto, a donde arribó un vehículo particular solicitando auxilio urgente.

¿Quiénes auxiliaron a la joven durante el parto?

Elementos de la corporación municipal auxiliaron a la joven, identificada como Briseidy, quien dio a luz a una bebé dentro del edificio policiaco, mientras se solicitaba apoyo médico.

Traslado médico y estado de salud

Paramédicos acudieron al sitio y trasladaron a la madre y a la recién nacida a un hospital para su atención médica. Autoridades informaron que ambas se encontraban en buen estado de salud.

Comentarios