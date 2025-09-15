Pone Mauricio Fernández fin a su vida política de San Pedro y NL

Mauricio Fernández Garza le puso fin a su ciclo en la vida pública de San Pedro y del estado.

El cáncer de pulmón, que este año le reapareció por tercera vez, lo llevó a informar que renunciará definitivamente a la alcaldía sampetrina el 30 de septiembre, día en que presentará su primer informe de gobierno.

Fernández Garza anunció que ya abandonó el tratamiento contra el cáncer y no seguirá sometiéndose ni a quimio ni a inmunoterapias, pues dijo que está cansado y ya no quiere seguir “pateando el bote”.

En estos 15 días estará de licencia en el cargo y el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah Giacoman, quedará como encargado del despacho, pero fuentes confirmaron que, por voluntad de Fernández Garza, él se perfila para ser el alcalde sustituto, lo cual deberá ser definido por el Congreso del estado.

“Lo que quería transmitirles: hoy estoy pidiendo una licencia de 15 días, y se queda encargado del despacho Farah, y en mi regreso de los 15 días presento mi renuncia como alcalde, o sea, que de aquí al día primero, pues va a ser un periodo de transición”, puntualizó el edil.

Visiblemente débil, en silla de ruedas y con asistencia de un respirador que usó al llegar y salir de la sala de Cabildo donde convocó a una rueda de prensa urgente, Fernández Garza señaló que deja el municipio en primer lugar en todos los rubros y que se va con la satisfacción de haber hecho bien su trabajo en las cuatro ocasiones en que fue alcalde.

“Ya no puedo caminar, batallo muchísimo en concentrarme y no puedo hacer una tarea de 24 horas aquí en el municipio; yo te diría que no me eligieron para tiempo parcial y también te diría que me puedo hacer pato de ahí con permisos temporales, ahí llevármela cada dos semanas, pido uno y cada dos semanas: no se me hace correcto".

“No estoy en una condición física sana y creo que es mejor que alguien que sí lo esté y le pueda dedicar todo el día a San Pedro, pues lo haga; prefiero hacerme a un lado".

“Lo que pasa es que ahorita estuve esta semana hospitalizado y la realidad es que me está creciendo mucho el cáncer, o sea, he estado medio tranquilo, pero ahorita sí, se puso muy agresivo".

“Ya paré todos mis tratamientos, ya paré todos mis tratamientos, ya decidí dejar a la buena de Dios, ¿no?, como me toqué, me tocó, pero ya no me voy a tratar eso, ha sido pesadísimo, tanto la quimio como la inmuno, y la realidad es nomás estar pateando el bote”, indicó.

Fernández Garza ha sido alcalde de San Pedro en cuatro ocasiones: de 1989 a 1991; luego del 2009 al 2012 y del 2015 al 2018; este es el cuarto mandato, que inició el año pasado y terminaría en el 2027.

Entre otros cargos, fue senador de la República del 1994 al año 2000.

El edil dijo que se va dejando a San Pedro en los primeros lugares en rubros como seguridad, servicios públicos y desarrollo social.

“Mira, para mí lo que se ha hecho es servicio, sin esperar nada; se nos dieron los primeros lugares, pues qué bueno, pero es como te digo, el tema era hacer bien la chamba y creo que la chamba se hizo bien".

“Si eso se refleja, aunque nos den esas altísimas calificaciones y de hecho me faltaron muchas porque como alcalde creo que soy como 90, ¿no? También es el más alto a nivel de México de evaluación como alcalde. O sea, todas están en primerísimos lugares, pero digo que me voy tranquilo, me voy muy contento”, indicó.

Tres veces le ha aparecido

Es la tercera ocasión en que a Fernández Garza le aparece el mesotelioma pleural, un cáncer agresivo que se desarrolla en la membrana de los pulmones.

El 9 de diciembre del 2020, según se informó en su momento, fue sometido a microcirugía robótica para extraerle un tumor cancerígeno luego de haber revelado previamente que padecía esa enfermedad.

Cuando fue candidato a la alcaldía de San Pedro en el 2021 y cuya elección no ganó, estaba en plena recuperación.

Luego, el 17 de octubre del 2024, dijo en entrevista que durante la campaña para la alcaldía, es decir, meses antes, también enfrentó la reaparición de la enfermedad y aun así siguió adelante.

El 28 de febrero pasado anunció que la enfermedad le volvió y que no pediría licencia, pero eso finalmente acudió este lunes.

Aunque dijo que ya no se someterá a tratamientos, se rehusó a decir que solo tendrá cuidados paliativos.

“Entonces, pues ahorita ya es enfrentar una realidad y, pues lo que me quede de vida, pues me quedará, pero ya no voy a estar tratándome, si esa es la pregunta, puedo vivir normal como si no tuviera nada”, indicó.

La noche de este lunes, Fernández no estuvo en el Grito de Independencia, sino que lo encabezó Farah Giacoman.

Lo que sigue

Según fuentes internas, será Mauricio Farah quien cumpla con el mandato de Fernández Garza.

En estos 15 días, se quedará como responsable del despacho del alcalde, pero luego de que se dé la renuncia definitiva, el Cabildo elegirá a un encargado de entre los regidores o síndicos panistas, que es el partido del alcalde.

Este se quedará en el puesto hasta que el Congreso local, por mayoría, designe un alcalde sustituto de entre los integrantes del Cabildo o el gabinete, según la Ley de Gobierno Municipal.

Cuando el alcalde renuncia antes de tener un año en el cargo, se debe llamar a elecciones, pero Fernández lo cumplirá el 29 de septiembre.

“Ya le tocará al Congreso, yo creo que ahorita, no nos adelantemos a eso, creo que lo importante es saber que el ingeniero esté bien, que se puedan atender los temas de salud y este, y ya veremos qué dice el Congreso y qué sale de todo lo demás”, dijo Farah Giacoman.

Se acaba la 'era' Mauricio

