Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias

El reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de este lunes 8 de septiembre confirmó que la presa "La Boca", ubicada en Santiago, Nuevo León, se encuentra al 103.69% de su nivel máximo ordinario de almacenamiento por lluvias, lo que significa que ha superado su capacidad límite.

Actualmente resguarda un volumen de 36.290 millones de metros cúbicos.

Dicha situación se deriva de las precipitaciones registradas en los últimos días, lo que ha obligado a las autoridades a mantener un monitoreo constante para prevenir riesgos en las comunidades cercanas.

Cerro Prieto también registra altos niveles

El informe de la Oficina de Cuencas del Río Bravo (OCRB) detalló que la presa Cerro Prieto, localizada en Linares, presenta un almacenamiento del 90.53%, con un total de 271.579 millones de metros cúbicos.

Esta cifra la coloca cerca de su máxima capacidad, lo que garantiza disponibilidad de agua para la región en los próximos meses.

El Cuchillo supera el 70% de su capacidad

Por su parte, la presa El Cuchillo, la de mayor volumen en el estado, se reportó con un 71.55% de llenado, acumulando 803.582 millones de metros cúbicos.

Aunque aún tiene margen de captación, su nivel actual refleja una recuperación significativa tras periodos de sequía.

Autoridades llaman a mantener la vigilancia

Mientras tanto, la Conagua advirtió que el monitoreo de presas es fundamental en temporada de lluvias, ya que los niveles elevados pueden requerir maniobras de desfogue controlado para evitar riesgos a la población.

