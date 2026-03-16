Presencia de polvo y tolvaneras se debe a ingreso de frente frío

Ante los fuertes vientos y tolvaneras registradas durante la madrugada de este lunes, la Secretaría de Medio Ambiente informó que el ingreso de polvo proveniente de Texas a la Zona Metropolitana se debe al ingreso del próximo frente frío número 41.

El fortalecimiento de las corrientes de viento con ráfagas de hasta 80 km/h, así como el arrastre de polvo proveniente del sur de Texas provocó un incremento en los niveles de material particulado en la atmósfera del Área Metropolitana.

¿Cómo se encuentra la calidad del aire a causa de las tolvaneras?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Ambiental Nuevo León con corte de las 8:00 horas, donde 14 de las 15 estaciones de monitoreo se encuentran en anaranjado, lo que se refleja una mala calidad del aire.

Tan solo la estación García Noreste 3 muestra que está en color rojo, es decir, con una muy mala calidad del aire.

Por ello, la dependencia ambiental exhortó a la ciudadanía a consultar de manera constante la información sobre la calidad del aire durante las próximas horas.

Ante esto, se exhortó a los sectores industrial y comercial implementar de inmediato acciones extraordinarias para disminuir emisiones y, en su caso, realizar los ajustes necesarios en sus procesos productivos.

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