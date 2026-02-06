Podcast
Nuevo León

Impulsa Adrián Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad

Este nuevo organismo, integrado por expertos, activistas y funcionarios, busca diseñar políticas públicas que eliminen de raíz las brechas de discriminación

  • 06
  • Febrero
    2026

En un esfuerzo por transformar la capital regia en una ciudad más justa y accesible, el gobierno de Monterrey formalizó este viernes la creación del Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad.

Este nuevo organismo, integrado por expertos, activistas y funcionarios, busca diseñar políticas públicas que eliminen de raíz las brechas de discriminación.

Una alianza entre ciudadanía y gobierno

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la toma de protesta de los nuevos consejeros, subrayando que su administración trabajará "hombro con hombro" con la sociedad civil para fortalecer la cultura de inclusión.

“Me da tranquilidad saber que hay un Consejo al que van a escuchar los secretarios y regidores. Vamos a encaminar políticas públicas que pongan un grano de arena para construir lo que queremos: una ciudad para todos y todas; una ciudad incluyente y justa”, afirmó el edil.

CONSEJO DISCAPACIDAD 4.jpeg

De la Garza Santos reconoció la trayectoria de los ciudadanos que integran el órgano, señalando que sus logros personales son ejemplo de resiliencia ante una ciudad que históricamente no ha sido diseñada para la diversidad funcional.

El rostro de la experiencia

El Consejo destaca por la participación de perfiles ciudadanos con alta especialización y vivencia directa en el tema de discapacidad:

IntegrantePerfil y Especialidad
Olinda Perla TreviñoEspecialista en Lengua de Señas e Instituto de Audición.
Meligy Garza VillarrealPsicóloga educativa y embajadora de la Coalición Síndrome de Usher.
Rodrigo Cantú GuzmánDoctor en Psicología y compositor con discapacidad motriz.
Angélica Morán BretónCantante de ópera y doctora en educación con discapacidad visual.
Keyla Azeneth IzquierdoActivista y representante de cuidadores de niños con autismo.
Claudia BarrosoDirectora de COTII y especialista internacional en autismo.
Eva Leticia MartínezEspecialista de la asociación Effeta en Síndrome de Down.

CONSEJO DISCAPACIDAD 2.jpeg

Compromiso con resultados reales

Por su parte, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, agradeció la labor honoraria de los miembros y enfatizó que el objetivo primordial es avanzar hacia una sociedad "más humana y cercana".

Angélica Morán Bretón, hablando en representación del Consejo, manifestó que la expectativa ciudadana es clara: que las propuestas generadas en esta mesa se traduzcan en prácticas reales que beneficien a las futuras generaciones.

Funciones del Consejo:

  • Planear estrategias de accesibilidad urbana.

  • Crear programas de inclusión social y laboral.

  • Supervisar que las acciones municipales garanticen los derechos de las personas con discapacidad.


Comentarios

