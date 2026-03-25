Reaviva ataque en Michoacán medidas contra violencia en escuelas

Un hecho violento registrado este martes en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, volvió a encender la preocupación en el ámbito educativo y social del país.

Un adolescente de 15 años presuntamente atacó con arma de fuego al interior del plantel, causando la muerte de dos maestras y generando momentos de terror entre alumnos y personal docente, quienes buscaron resguardarse y solicitar ayuda de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió por la mañana en una escuela ubicada en la zona centro, donde el joven, identificado como estudiante de la institución, disparó contra las docentes.

Elementos de seguridad acudieron al sitio, lograron la detención del menor y aseguraron un arma de alto calibre. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas detrás de este trágico suceso.

Reactivan alertas por antecedentes en la entidad

Este caso ha provocado que en Coahuila se reactiven las alertas, debido a que en el pasado un hecho similar ocurrió en una institución educativa del municipio de Torreón.

Ante ello, padres de familia y docentes han reforzado el llamado a trabajar en conjunto para detectar conductas de riesgo y fortalecer la prevención, con el objetivo de evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse en las aulas.

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