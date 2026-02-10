Podcast
Nuevo León

Intensifican mantenimiento en Gonzalitos rumbo al Mundial

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey realizó una intervención integral en la avenida de cara a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA

  • 10
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Servicios Públicos de Monterrey realizó una intervención integral en la avenida Gonzalitos, una de las arterias más transitadas del poniente de la urbe regia.

Los trabajos, realizados durante la noche del lunes y la madrugada de este martes, formaron parte de las instrucciones del alcalde Adrián de la Garza, quien ha solicitado priorizar la seguridad vial y la estética urbana de cara a los partidos de la Copa FIFA de futbol que se celebrarán en la metrópoli en pocos meses.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.06.32 PM.jpeg

El titular de la dependencia, Hugo Salinas, supervisó personalmente las labores en las que participaron cerca de 70 elementos.

El alcalde destacó que estos esfuerzos adicionales buscan ofrecer espacios "agradables a la vista" para los miles de visitantes que arribarán a la ciudad por la justa mundialista.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.06.31 PM (1).jpeg

“El alcalde Adrián de la Garza instruyó atender las principales vialidades y tenerlas seguras, eficientes y presentables para todos los usuarios.

Pidió un esfuerzo adicional para ofrecer espacios agradables a la vista, en particular para quienes nos visiten con motivo de los partidos de la Copa FIFA de futbol que se llevarán a cabo en la zona metropolitana en pocos meses”, informó el municipio en un comunicado.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.06.31 PM.jpeg

La meta es mantener las vialidades no solo funcionales y seguras, sino presentables para los usuarios locales y foráneos.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 10.06.31 PM (2).jpeg

Estas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo continuarán de manera permanente en las principales avenidas de Monterrey para garantizar una infraestructura de primer nivel.


