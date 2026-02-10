Podcast
Nuevo León

Premian en San Pedro a escuelas por cultura de reciclaje

El municipio entregó incentivos a planteles con centros de acopio, destacando el compromiso de alumnos, maestros y padres para fomentar hábitos sostenibles

  • 10
  • Febrero
    2026

En un esfuerzo por consolidar a San Pedro como un referente de sostenibilidad, el municipio entregó una serie de incentivos a instituciones educativas que mantienen centros de acopio activos y funcionales dentro de sus planteles.

El reconocimiento entregado por el secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, destaca el compromiso de alumnos, maestros y padres de familia, quienes han integrado la separación de residuos como parte de su formación diaria, asegurando que los materiales sean depositados correctamente para su posterior procesamiento.

Más allá de la entrega de estímulos, el programa busca fortalecer la cultura del reciclaje desde las aulas, transformando la educación ambiental en acciones tangibles. 

Al incentivar a las escuelas, el municipio fomenta hábitos sostenibles que los estudiantes replican en sus hogares, generando un impacto positivo en toda la comunidad.

"Con estas acciones, fortalecemos el compromiso de las nuevas generaciones con el cuidado de nuestro entorno. Queremos un San Pedro ordenado y sustentable, y eso comienza con la educación”, informó el municipio.

La administración reafirmó que el mantenimiento de estos centros de acopio escolares es una pieza clave en la estrategia de gestión de residuos de la ciudad. 

El programa continuará operando para integrar a más planteles educativos en esta red de bienestar ambiental.


