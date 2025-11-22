Cerrar X
Nuevo León

Presenta Judith Díaz su informe de actividades legislativas

La morenista resaltó que estas actividades no se deben realizar por obligación, sino como una muestra real del compromiso de los funcionarios con la gente

  • 22
  • Noviembre
    2025

Este sábado, la senadora de Morena por Nuevo León, Judith Díaz, presentó frente a más de 3,000 personas su informe de actividades legislativas, en el que resaltó los avances de la llamada "Cuarta Transformación" en el estado.

En su mensaje, la morenista resaltó que este tipo de actividades no se deben realizar por obligación, sino como una muestra real del compromiso de los funcionarios con la gente, que es quien los pone en sus cargos.

“Este informe no es un trámite, es un espejo que refleja el rostro de quienes confían”, expresó.

Ya detallando más sobre su trabajo legislativo, Díaz resaltó que fueron aprobadas más de 20 reformas constitucionales enviadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dentro de las cuales destacan la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Benito Juárez y la reforma al salario digno.

Finalmente, la senadora hizo un llamado de unidad para dejar atrás la soberbia política y, por el contrario, unirse para tratar de darle lo mejor a todo México.

Díaz contó con el apoyo de varios de los principales actores políticos del estado, como los alcaldes de Escobedo, andrés Mijes; de García, Manuel Guerra; de Santa Catarina, Jesús Nava; de Zuazua, Deyanira Martínez y de Monterrey, Adrián de la Garza.

Y además, por parte de su partido estuvieron Waldo Fernández, senador por Nuevo León; Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior y Clara Luz Flores Carrales, titular de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social.


