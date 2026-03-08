Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
inauguran_banco_base_aula_aeroportuaria_abe49b9fd5
Nuevo León

Inaugura Igualdad Aula Tecnológica en La Alianza

Esta iniciativa es parte de la estrategia para promover la corresponsabilidad entre sectores y construir soluciones sostenibles

  • 08
  • Marzo
    2026

El Gobierno del Estado de Nuevo León, en coordinación con Grupo Financiero BASE y su Fondo Educativo, inauguró la tercera Aula Tecnológica BASE en el centro comunitario La Alianza.

A través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión se llevó a cabo la apertura con el fin de rafirmar el compromiso compartido de generar condiciones que permitan a las personas desarrollar habilidades, acceder a nuevas oportunidades y reducir brechas sociales y digitales.

inauguran-banco-base-aula-aeroportuaria.jpg

La titular Martha Herrera aseguró que por medio de este tipo de alianzas estrátegicas, se logra transformar las comunidades y ofrecer más oportunidades para todas las personas.

“Realmente hacen un impacto muy positivo en su comunidad, qué bueno que el valor que generan lo comparten con nosotros, no tengan miedo de hacer alianza con el Gobierno. Valió la pena cada peso y el esfuerzo que ustedes hacen por transformar su comunidad”, indicó.

Esta iniciativa es parte de la estrategia para promover la corresponsabilidad entre sectores y construir soluciones sostenibles.

Aulas Tecnológicas BASE tienen como objetivo el empoderar a las comunidades en zonas de atención prioritaria, por medio al acceso de herramientas tecnológicas de vanguardia.

inauguran-banco-base-aula-aeroportuaria.jpg

Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo de Administración de BASE, Lorenzo Barrera Segovia, enfatizó el compromiso de la empresa con la comunidad.

"En el marco de nuestro 40 aniversario, reafirmamos que ser una institución financiera sólida implica también ser un motor de cambio social. El Fondo Educativo BASE nació para eliminar las barreras que impiden el talento. Al inaugurar esta aula junto al Gobierno del Estado, celebramos cuatro décadas de hacer las cosas bien, transformando la rentabilidad en oportunidades educativas que construyen un México más fuerte", explicó.

En tanto, el vicepresidente del consejo explicó que el Fondo Educativo BASE es una estructura que destina entre el 0.25 y 1.25% de las utilidades netas a proyectos de educación y tecnología.

“Esto significa que nuestros clientes, al confiar en nosotros, están contribuyendo directamente a que jóvenes de Nuevo León tengan acceso a becas del 100% y a aulas como la que hoy inauguramos. Nuestra meta es que la tecnología no sea un lujo, sino un derecho accesible para el talento local", dijo.

Julio Escandón, director general de BASE agregó que la solidez financiera debe traducirse en oportunidades reales para el desarrollo social y la construcción de un futuro más equitativo para los jóvenes del Estado.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_09_at_1_41_55_AM_74e8b05d59
Alista NL US$10,000 millones en inversiones para 2026 
Marcha_8_M_4967247c10
Reporta FC que concluye jornada del 8M en NL con saldo blanco
image00001_2_945c746d49
Supervisan obras en Distrito Infantil de Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

macron_anuncia_g7_energia_por_guerra_iran_6a34147bf7
Macron anuncia G7 de Energía para analizar conflicto en Irán
max_verstappen_correra_24_horas_nuerburgring_55b71e1a3f
Max Verstappen correrá las '24 Horas de Nürburgring'
inflacion_aumenta_febrero_mexico_0e12fb2ba5
Aumenta inflación anual en México a 4.02% en febrero
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
remodelacion_alfonso_reyes_14f8afeb7f
San Pedro cerrará por obras tramo en Alfonso Reyes  
bad_bunny_tokio_1_dd6013b828
Bad Bunny hace historia con su primer show en Tokio
publicidad
×