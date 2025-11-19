Cerrar X
plan_de_seguridad_hoteleros_b78375bcee
Nuevo León

Presentan Plan de Seguridad para hoteles rumbo al Mundial 2026

El plan comparte medidas preventivas de seguridad, ante la posible alta presencia de turistas que se esperan en la ciudad durante el torneo internacional

  • 19
  • Noviembre
    2025

Como parte de los preparativos para el Mundial de Futbol FIFA 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado, presentó su plan de actuación en casos de emergencia ante la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León.

El motivo fue el compartir medidas preventivas de seguridad, ante la posible alta presencia de turistas que se esperan en la ciudad durante el torneo internacional.

Eduardo Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, destacó la importancia de compartir esta información ante directivos y personal del gremio hotelero.

El Director de Protección Civil de Monterrey, Daniel Betancourt Saldaña, explicó el plan de contingencia y prevenciones que debe haber en los hoteles.

Por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Juan Antulio Botello Cantú, fiscal especializado en antisecuestros, participó en el evento y además expuso algunas medidas a seguir en caso de ser víctimas del delito de extorsión.

José Nader, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, agradeció la atención y apoyo de las autoridades en este tema.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T121135_813_0126d9fd22
Alistan Macrofest a 200 días del 'Mundial más Norteño'
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T112520_866_61f7baf93c
Comparten avances en contra de la violencia hacia las mujeres
asesinan_mujer_nino_def8061d1e
Matan a niño y mujer en ataque armado en Cañada Blanca, Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_6cfaf515a2
Barcos camaroneros dejan 18 tortugas varadas en Playa Bagdad
eua_rusia_ucrania_31917c9f92
Negocian EUA y Rusia plan de paz; exigen concesiones a Ucrania
ariana_grande_gira_002e7d120b
Ariana Grande anuncia que su próxima gira será la última
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Inmobiliarias violan la ley al prevender sin permisos
publicidad
×