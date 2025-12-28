Agradece Samuel un año más de servir a Nuevo León

Con motivo de su cumpleaños número 38, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, expresó su agradecimiento a su familia y a los ciudadanos del estado por la oportunidad de servir un año más como funcionario público.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió una fotografía junto a su familia, en la que destacó la importancia personal y emocional de esta fecha. En su mensaje, García señaló que el mayor regalo que ha recibido en su vida es su familia.

“Hoy llego a mis 38 años con el mejor regalo que me ha dado la vida: mi familia”, escribió el gobernador, quien agradeció especialmente a su esposa, Mariana Rodríguez, y a sus hijas Mariel e Isabel.

En su publicación, Samuel García también expresó su gratitud por el honor de poder servir a Nuevo León, subrayando que se trata de la mayor responsabilidad que ha asumido en su vida pública.

“Le agradezco a la vida por concederme el honor más grande que tengo: servir a Nuevo León”, añadió, además de agradecer las felicitaciones recibidas y un año más de vida.

Mensaje de Mariana Rodríguez

Por su parte, Mariana Rodríguez felicitó al gobernador y compartió fotografías de la pareja tomadas hace una década. En un mensaje emotivo, destacó los 10 años que han compartido juntos y reconoció el crecimiento personal y profesional de Samuel García.

Rodríguez resaltó la fortaleza, el carácter y la entrega del gobernador, así como su compromiso con la familia y con su responsabilidad pública.

“Gracias por ser mi compañero, mi apoyo y el papá increíble que eres”, escribió.

