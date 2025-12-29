Podcast
Whats_App_Image_2025_12_29_at_2_59_59_PM_5a16a6fd63
Nuevo León

Mejora San Pedro vialidades con programa de repavimentación

El municipio anunció un avance significativo en su programa de rehabilitación vial, superando ya los 230 mil metros cuadrados de nuevas carpetas asfálticas

  • 29
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de consolidar su posición como referente nacional en calidad de servicios urbanos, el municipio de San Pedro Garza García anunció un avance significativo en su programa de rehabilitación vial, superando ya los 230 mil metros cuadrados de nuevas carpetas asfálticas.

La administración actual del alcalde Mauricio Farah intensificó los trabajos en las arterias de mayor flujo vehicular, buscando no solo mejorar la estética urbana, sino garantizar la seguridad y movilidad de los miles de ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

Actualmente, las cuadrillas de servicios públicos mantienen frentes de trabajo activos en puntos estratégicos que conectan al municipio con el resto del área metropolitana. Entre las zonas intervenidas destacan Morones Prieto, Lázaro Cárdenas, Vasconcelos y Roberto Garza Sada.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 3.00.11 PM.jpeg

Estos trabajos forman parte de una estrategia integral para mantener al municipio en el primer lugar de satisfacción en servicios públicos. 

"San Pedro avanza y se nota", señalaron autoridades locales, destacando que la inversión en infraestructura es una respuesta directa a las demandas de la ciudadanía por vialidades más fluidas y seguras.

Las autoridades sampetrinas exhortan a la población a tomar precauciones y anticipar sus tiempos de traslado mientras concluyen las labores en los tramos restantes, los cuales cuentan con señalización adecuada para reducir las molestias a los conductores.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 2.59.59 PM.jpeg


