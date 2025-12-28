Detienen a influencer Daniel Borjas tras riña en San Pedro

La madrugada de este domingo se reportó la detención del influencer Daniel Borjas en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, luego de que presuntamente participara en una riña callejera y agrediera verbalmente a elementos de la policía.

Detención afuera de un restaurante-bar

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a las afueras de un restaurante-bar, sobre la calle Río Orinoco, casi en su cruce con Río Grijalva, donde Borjas se encontraba acompañado de amigos.

En ese sitio se habría registrado una riña en la que presuntamente estuvo involucrado el creador de contenido, aunque hasta el momento se desconocen las causas que originaron el altercado.

Incidente quedó grabado en vivo

El momento de la detención fue transmitido en vivo a través de las redes sociales del propio influencer.

En los videos difundidos se observa a Borjas discutiendo con oficiales y pidiendo a sus acompañantes y transeúntes que grabaran lo ocurrido, mientras aseguraba que su arresto era injusto.

Insultos y negativa a revisión

Según las grabaciones, Daniel Borjas se negó a una revisión por parte de las autoridades, argumentando que no había participado en una pelea, aunque posteriormente señaló que “únicamente se defendió”.

Además, comenzó a insultar a los oficiales, lo que derivó en su detención y traslado al Centro de Comando (C2) de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro.

Un elemento policial indicó durante la transmisión que el arresto se debió a la participación en una riña y a las faltas de respeto hacia la autoridad.

Asimismo la Policía de San Pedro Garza García detuvo a otro joven identificado como Luis "N" de 24 años. Ambos fueron trasladados al C2 para determinar su situación legal.





