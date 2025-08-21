Presumirá Samuel en Guadalajara obras para Mundial 

El gobernador Samuel García dijo que este viernes estará en Guadalajara, Jalisco, presumiendo todo lo que Nuevo León hace rumbo al Mundial 2026, con la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

Lo acompañará Héctor García, alcalde de Guadalupe, municipio donde se ubica el Estadio de Rayados, que será sede de los seis partidos mundialistas en la entidad, dos de ellos de repechaje.

El mandatario destacó que Nuevo León es líder en todo y así lo constatarán los turistas que vengan a la fiesta futbolera.

Faltando 294 días para la máxima fiesta futbolera de la FIFA, García Sepúlveda dijo que el Mundial es la cereza del pastel para Nuevo León, que se ha distinguido por sus récords.

"En Guadalajara, el evento es para ir a presumir todo lo que estamos haciendo en Nuevo León, alrededor del programa de 'Ponte Nuevo'", explicó.

"Aprovechar que viene el Mundial, que van a llegar millones de extranjeros, que va a haber derrama económica, para exprimir lo más que se pueda el turismo y que la lana se quede en Guadalupe, en Nuevo León”, declaró.

Anunció que se remodelará completamente la Línea 1 del Metro, y que las estaciones Expo y la Y Griega serán nuevas.

Además, se ampliará el Parque Fundidora en 20 hectáreas, espacio que será sede del Fan Fest, al que asistirán 120 mil personas.

Recordó que con el Parque Fundidora se conectarán tres corredores verdes: el del Parque España, el de Zaragoza y Matancillas, y el de la Expo.

A su vez, detalló, el Parque Fundidora se conectará con "uno más bonito y más grande” que se construye en los terrenos junto a la zona donde está el Zoológico La Pastora, donde estuvo el Bosque Mágico y junto al Estadio de Rayados.

”Es el Parque del Agua, son 80 hectáreas, conectadas al Río La Silla, a La Pastora, que estamos haciendo un nuevo zoológico, una nueva Pastora, y con el Estadio, es un polígono enorme, y ese Parque del Agua va a tener lagos de agua reciclada, de agua de lluvia, y va a tener el techo para sombrearlo más grande del continente, para que pueda andar la raza caminando en la sombra y no asoleándonos, y tiene que estar todo terminado en marzo, me encanta ahorcarme”, aseguró.

Aclaró que inicialmente se programó que todas las obras estuvieran listas para junio, cuando arranca el Mundial, pero ya el plazo se adelantó porque la FIFA anunció que antes habrá dos partidos de repechaje.

"Yo solo me ahorco, me encanta ahorcarme; luego van a decir: 'Oye, dijiste que en junio, ¿por qué te adelantas tú solo?', pues porque hemos hecho las cosas tan bien. Aunque todo estaba pensado para terminarse en junio, porque el 14 de junio empieza el Mundial, es el primer juego aquí en Monterrey, se han hecho tan bien las cosas en seguridad, en movilidad, aire, en educación, en todo nos ha ido tan bien, que FIFA escogió que haya dos juegos más en Monterrey; ya no van a ser cuatro, van a ser seis, dos de repechaje, el 23 y 30 de marzo”, explicó.

Adelantó que esos repechajes coincidirán con el "Pa’l Norte", que es el festival de música más importante de México.

Y como a ambos eventos de marzo (los dos partidos y el festival) vendrán miles de aficionados, entonces al Estado le servirán de simulacro o prueba para afinar lo que falte para junio, cuando inicie el Mundial.

"Vamos practicando, luego dejamos dos meses de colchón y ahora sí, en junio, toda la carne al asador, papá. Va a ser el mejor Mundial, la mejor sede, el mejor Fan Fest, como siempre, les vamos a poner el ejemplo”, aseveró.

Entre la concurrencia, una mujer gritó: "¡Samuel: próximo presidente de la República!”.

A eso se sumaron coros de más mujeres: “¡Se ve, se siente, Samuel está presente!”, y aplausos.

El mandatario aseguró que el Mundial representa una oportunidad extraordinaria.

"Vamos con todo, Nuevo León tiene todo para que nos vaya bien a todos; ese Mundial nos puede ayudar a transformar la ciudad: que esté más limpia, más arbolada, con más agua, más bonita", refirió.

"Por eso le pusimos 'Ponte Nuevo', para que todo esté nuevo, los vagones, los camiones, el Metro, el Aeropuerto, la Aduana, todo va a estar nuevo, bonito, porque al final el Mundial se va a acabar en julio y todo eso se queda para nosotros, ese es el legado", expresó.

