Presupuesto está en cancha de Samuel García: Congreso

Ahora el que Nuevo León tenga o no un Presupuesto para el 2026 está en manos del Gobernador, Samuel García, luego de que el Congreso del Estado acudiera a la Oficialía Jurídica del Ejecutivo a entregar los resolutivos que aprobaron relativos al Paquete Fiscal del siguiente año.

Fue a las 8:53 horas que tanto la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, como la diputada secretaria, Armida Serrato y personal administrativo del legislativo salieron del Congreso con un carrito con los 26 resolutivos del Presupuesto que se aprobó por 22 votos el pasado miércoles en la noche.

Esta entrega la hicieron a pesar de que se anunció que el Periódico Oficial tendría días inhábiles desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero del 2026.

Itzel Castillo aplaudió el hecho de que les recibieran el Paquete Fiscal 2026 y estarán a la espera de lo que haga el Ejecutivo, ya sea publicarlo tal y como lo enviaron o hacerle observaciones.

“Nosotros como representantes de la Mesa Directiva estamos haciendo la debida notificación a la Consejería Jurídica. En su momento también lo haremos después al periódico oficial.



“Y la verdad es que nos recibieron, se identificaron las dos personas que estuvieron recibiendo y pues la verdad ahora podemos decir, hablando de fútbol, el balón está en su cancha”, dijo la presidenta del Congreso, Itzel Castillo.

Se le cuestionó a la diputada que el hecho de que se haya recibido el Paquete Fiscal no significa que se vaya a publicar, sin embargo, Castillo indicó que era buena señal que se haya podido entregar y confía en que el Gobernador haga lo que le toca.

“Pues prácticamente esperamos que lo hagan tiempo y forma como él lo dice, esperando que haga lo que a él le corresponde como gobernador, que es eso, publicarlo y en su defecto pues que nos mande las observaciones y poder hacer nosotros el debido procedimiento. “Al final del día nosotros como diputados aprobamos un presupuesto y estamos ahora entregando las notificaciones y esperamos que haga lo que a él le corresponde y le compete”, agregó la diputada presidenta.

Fue el pasado miércoles que con 22 votos a favor de PRI, PAN, PRD y la independiente Rocío Montalvo se aprobó el Paquete Fiscal modificado, sin una deuda para el Ejecutivo, ni para Agua y Drenaje y aumentos a órganos autónomos.

