Nuevo León

Fallas en sistema de Fiscalía dificultan denuncias por fraude

El fiscal hablo de esta situación que ha generado preocupación entre víctimas del presunto fraude cometido por el despacho “Justicia Segura”, ubicado en Apodaca

  • 13
  • Febrero
    2026

El fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, confirmó que el sistema digital de denuncias de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León presenta fallas, situación que ha generado preocupación entre víctimas del presunto fraude cometido por el despacho “Justicia Segura”, el cual operaba en una plaza comercial del municipio de Apodaca.

Fallas en sistema digital retrasan denuncias por fraude

La declaración se dio luego de que Flores Saldívar fuera cuestionado sobre el aumento de personas afectadas en este caso, donde se ofrecían supuestos trámites para incrementar pensiones del IMSS en Nuevo León.

“Por lo que hace a las denuncias, tenemos entendido que ya están funcionando. Sí tenemos un poco de atraso porque se estaba actualizando el sistema, pero nos ponemos a disposición para emitir un comunicado oficial sobre la forma de agilizar ese tipo de denuncias”.

fiscalia nuevo leon.jpeg

Detención no detiene aumento de víctimas

Aunque ya existe un detenido, Gustavo “N”, vinculado a proceso por el delito de fraude, las víctimas continúan sumándose.

Sin embargo, los afectados temen que, ante las dificultades para presentar denuncias debido a las fallas en la plataforma digital, el acusado no reciba una condena acorde con la magnitud del daño.

Te puede interesar: Denuncian fraude en trámites de aumento de pensiones del IMSS

Adultos mayores enfrentan más obstáculos para denunciar

La mayoría de los defraudados son personas de la tercera edad, quienes enfrentan obstáculos adicionales para interponer sus querellas. Con la digitalización del proceso y los errores recientes en el sistema, algunos no han podido presentar formalmente su denuncia.

Apenas este martes, más de una veintena de personas pensionadas se manifestaron en la Macroplaza, en el centro de Monterrey, para denunciar públicamente el presunto fraude atribuido a “Justicia Segura” y exigir mayor celeridad en el proceso judicial.

Pese a reconocer el fallo en el sistema digital, el fiscal aseguró que el promedio de denuncias en general diarias en la entidad se mantiene en aproximadamente 500 por día.


