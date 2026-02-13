Oposición de Morena al Presupuesto de NL es por alta deuda.- CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una alianza entre Morena, PRI y PAN para frenar el Presupuesto 2026 en Nuevo León y sostuvo que la negativa de legisladores morenistas responde al nivel de endeudamiento propuesto por el gobierno estatal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la falta de aprobación en el Congreso local no obedece a acuerdos políticos, sino a diferencias sobre el monto de deuda solicitado el Estado.

“No es una alianza. Los legisladores tienen la obligación de revisar. Lo que conozco es que muchos diputados de Morena no lo han querido aprobar porque el gobernador plantea una deuda muy alta, esa es la razón”, afirmó.

La mandataria federal se refirió a este tema después de que se le cuestionara si considera que se debe crear una alianza entre Morena, PRI y PAN, ante el reciente entendimiento de los diputados locales de oposición tras la visita a Monterrey de Luis María Alcalde, dirigente nacional de Morena, quién presentó cinco puntos clave para la propuesta presupuestal.

Te puede interesar: Buscan diputados presupuesto unánime para Nuevo León

Rechazo por deuda, no por partidos

Sheinbaum subrayó que el argumento central de los legisladores es financiero y no partidista.

“No es porque sea Movimiento Ciudadano, PRI o PAN, sino porque hay razones suficientes para no aprobarlo, ese es su argumento”, puntualizó.

En semanas recientes, en el ámbito político local se ha especulado sobre una posible coincidencia entre bancadas para bloquear el proyecto presupuestal, versión que la presidenta desestimó.

Sin línea desde Palacio Nacional

La titular del Poder Ejecutivo Federal también dejó claro que desde el gobierno federal no se emiten instrucciones a congresos estatales sobre cómo votar.

“La decisión es del partido político. Desde aquí no les mandamos a decir ‘aprueba o no un presupuesto’”, sostuvo.

Agregó que el análisis y aprobación de los presupuestos estatales es una facultad exclusiva de los congresos locales y que cada bancada define su postura con base en sus propios criterios.

Te puede interesar: Aprobación de deuda en Presupuesto quedará en manos de Morena

Además, insistió en que, aunque puedan coincidir votos entre distintas fuerzas políticas, eso no implica necesariamente una alianza formal.

“No es que se haga una alianza con un partido para votar a favor o en contra. Son los argumentos para no aprobar un presupuesto”, concluyó.

Comentarios