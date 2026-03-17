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Nuevo León

Destaca Martha Herrera en Senado estrategia de Hambre Cero

La funcionaria reveló que, entre 2020 y 2024, Nuevo León logró una reducción del 77% en pobreza extrema, pasando del 2.1% al 0.5% de la población

  • 17
  • Marzo
    2026

Durante su participación en el foro “De la ley al impacto: Activando el derecho a la alimentación adecuada y sostenible”, realizado en el Senado de la República, la Secretaria de Igualdad e Inclusión de Nuevo León, Martha Herrera, presentó los resultados de la estrategia Hambre Cero.

La funcionaria estatal reveló que, entre 2020 y 2024, Nuevo León logró una reducción del 77% en pobreza extrema, pasando del 2.1% al 0.5% de la población, una cifra histórica para la entidad.

Herrera subrayó que estos resultados son producto de una alineación estratégica entre el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil. Actualmente, la estrategia cuenta con la colaboración de más de 200 empresas y 9,000 socios y aliados.

En 2020, de las 430 mil personas que no completaban una canasta básica, ya 278 mil han mejorado su situación. Tenemos una disminución de la carencia alimentaria de un 34%”, puntualizó la secretaria ante legisladores y especialistas.

Indicó que, gracias a esta sinergia público-privada, 351,000 personas reciben apoyo alimentario directo, consolidando a Hambre Cero como el eje central de la política social impulsada por la administración del gobernador Samuel García.

Impacto ambiental y sostenibilidad

Además del beneficio social, la funcionaria destacó el impacto ecológico del programa. 

A través del Banco de Alimentos de Cáritas, se han recuperado 22,000 toneladas de alimento, lo que evitó la emisión de 19,000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

“Generamos 823 mil piezas para consumo, evitando la emisión de 19 mil toneladas de CO2”, explicó Herrera.

Para mantener este ritmo de combate a la pobreza, la Secretaría anunció que para el periodo 2026-2027 se tienen proyectados 36 nuevos programas enfocados en la recuperación de excedentes en tiendas de autoservicio y mercados de abasto.

Alianzas con productores del campo e industria agroalimentaria y participación de jóvenes universitarios.

Concluyó que este foro representa una oportunidad para replicar el modelo de Nuevo León a nivel nacional, demostrando que es posible avanzar hacia un México sin hambre mediante una planeación técnica y comités especializados que garanticen la sostenibilidad de los proyectos.


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