Prevén tormentas eléctricas en varias regiones de Nuevo León

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó que, de acuerdo con los radares meteorológicos, se esperan lluvias de ligeras a moderadas con tormenta eléctrica a partir de las 17:00 horas este domingo

Las precipitaciones afectarán principalmente las regiones oriente, metropolitana, citrícola, montañosa y sur del estado. Entre los municipios donde se prevé la presencia de lluvia se encuentran:

Monterrey

Apodaca

Escobedo

San Nicolás

Salinas Victoria

San Pedro

Santa Catarina

Juárez

Guadalupe

Cadereyta

García

Santiago

Allende

Montemorelos

Hualahuises

General Terán

Linares

Galeana

General Bravo

China

Sabinas Hidalgo

Protección Civil señaló que desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene un monitoreo constante en coordinación con fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con el fin de alertar oportunamente a la población ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y evitar zonas de riesgo.

Comentarios