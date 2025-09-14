Cerrar X
Sin_titulo_016dd669dd
Nuevo León

Prevén tormentas eléctricas en varias regiones de Nuevo León

Las precipitaciones afectarán principalmente las regiones oriente, citrícola, montañosa, sur y el Área Metropolitana de Monterrey, donde ya comenzó la lluvia

  • 14
  • Septiembre
    2025

La Dirección de Protección Civil de Nuevo León informó que, de acuerdo con los radares meteorológicos, se esperan lluvias de ligeras a moderadas con tormenta eléctrica a partir de las 17:00 horas este domingo

Las precipitaciones afectarán principalmente las regiones oriente, metropolitana, citrícola, montañosa y sur del estado. Entre los municipios donde se prevé la presencia de lluvia se encuentran:

Monterrey
Apodaca
Escobedo
San Nicolás
Salinas Victoria
San Pedro
Santa Catarina
Juárez
Guadalupe
Cadereyta
García
Santiago
Allende
Montemorelos
Hualahuises
General Terán
Linares
Galeana
General Bravo
China
Sabinas Hidalgo

Protección Civil señaló que desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene un monitoreo constante en coordinación con fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con el fin de alertar oportunamente a la población ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y evitar zonas de riesgo.


