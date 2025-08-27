Cerrar X
Nuevo León

Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas

Casos como Alaia y Akira, Quantium Desarrollos y Torre Sohl, no se ve para cuando pese a prevenderse desde antes de pandemia, aún no hay ni un piso construido

  • 27
  • Agosto
    2025

Imagínese dar millones de pesos desde antes de la pandemia para comprar un depa, y que hoy no haya un solo cimiento construido.

Así le está pasando a cientos de regiomontanos, pues en la urbe de Monterrey, algunos proyectos de edificios para departamentos que tienen años de haber sido comercializados en preventa se han convertido en “un cuento de nunca acabar”, ya que pasa el tiempo y no se ve avance en estos.

Esto le pega a clientes que, de buena fe y durante meses o años, han pagado grandes sumas de dinero por departamentos que tenían esperanzas de estrenar en las fechas acordadas en las ofertas de compra del proceso llamado preventa, firmadas entre ellos y los desarrolladores, pero esas esperanzas se han vuelto “polvo”.

Expertos legales en temas inmobiliarios como el abogado Gabriel Garza afirman que algunos proyectos están “tirados” porque los desarrolladores se aventuraron a empezar a construir y prevender sin tener el capital seguro para la obra y sin contar con los permisos municipales necesarios.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 12.47.40 AM (1).jpeg

Ejemplo de esta situación es lo que ocurre con las torres Akira y Alaia, de Quantium Desarrollos, del empresario Pedro Dávila, los cuales ya deberían estar, según lo ofrecido a clientes, casi terminados, pero el primero sigue en calidad de un pozo y el segundo, afirman afectados, apenas lleva 30% de avance.

En el caso de Akira, se empezó a construir en 2020 y debería estar listo entre octubre y febrero, pero en el lugar apenas siguen en la etapa de cimentación; en el de Alaia, su construcción inició en 2021, con la promesa de entregar los departamentos en 2025, pero apenas van con los cimientos y algunos clientes tratan de recuperar su dinero.

nl-torre-akira-pozo.jpg

Otro más es el de Torre Sohl, de Avenida Constitución, de Proyectos 9, empresa dirigida por José Lobatón, que también está en cimientos pese a que comenzó en 2019 y estaría finalizado en el último trimestre de 2022; esta tiene 180,000 metros cuadrados (m2) de construcción.

En el caso de Torre Sohl, Lobatón le explicó a El Horizonte que el proyecto no ha avanzado porque reconvirtieron los 40,000 metros cuadrados que tenían para oficinas a departamentos, ya que el primer mercado “no ha evolucionado”; indicó que ahora están en espera de que Agua y Drenaje les dé una nueva factibilidad, pues consumirán más agua; para ello, les puso una cuota de $150 millones de pesos para crear infraestructura con la cual traer agua desde la Macroplaza.

Lobatón indicó que dieron a sus clientes un nuevo plazo de entrega para 2028 y que si algunos que ya pagaron en preventa no entregan, les darán el dinero con un agregado ya marcado en la oferta de compra.

A casi tres años de la primera fecha de inauguración de este complejo, su avance se mantiene tan solo en los cimientos, los cuales son aparentemente tres pisos de lo que se cree que sería un estacionamiento subterráneo, según un recorrido realizado por El Horizonte.

Por la inactividad en la obra, las varillas lucen oxidadas e incluso corroídas, un decadente destino para las esperanzas de muchos inversionistas que confiaron en adquirir un patrimonio en este desarrollo.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 12.47.40 AM.jpeg

El pasado 9 de junio, El Horizonte dio a conocer el caso de Akira, una torre de 26 pisos y 181 departamentos, que se construye en las avenidas Revolución y Sendero, del sector Contry, en Monterrey.

Documentos en poder de este medio muestran que, en las ofertas de compra firmadas, la empresa se comprometía a entregar las propiedades en agosto de 2025 o, a más tardar, en febrero de 2026.

A días de casi finalizar el supuesto primer mes para entrega, Torre Akira, de la desarrolladora Quantium, sigue siendo tan solo un hueco en el suelo, en donde solo es posible ver una máquina removiendo tierra, en lugar de iniciar con la cimentación.

Toman medidas legales

Gabriel Garza, abogado de algunos inversionistas afectados en los casos de Quantium, ya avanza en un frente legal en contra de la desarrolladora por la preventa de departamentos en los que se ha incumplido la fecha de entrega por el poco avance que tienen en su construcción.

En entrevista con El Horizonte, el litigante destacó que Quantium Desarrollos, de Pedro Dávila, tiene varios proyectos emproblemados además de Torre Akira, con cimentación en abandono.

nl-torre-akira.jpg

Asimismo, sentenció que la desarrolladora sólo está alargando los procesos y estirando el dinero para evitar una demanda, pero de la construcción de sus proyectos no se ve un avance, por lo que consideró que se debe a la falta de solvencia económica.

“Proyectos que ellos tienen como Alejandría Residencias, Torre Akira, Alaia Cumbres Center y Torre Shiro, en los primeros tres, pues claramente la construcción está desde un hoyo nada más hasta cimentación en estado de abandono; claramente no tienen permisos de venta o para llevar a cabo las operaciones de oferta de compra que hicieron".

“Esta desarrolladora, lejos de estar construyendo, simplemente está evitando tener problemas; les da largas a los clientes para los efectos de que no los denuncien, entonces claramente no van a hacer el desarrollo, no tienen la capacidad económica para hacerlo”, comentó Garza.

nl-torre-akira.jpeg

Siendo estas tan solo un ejemplo de los distintos proyectos que imperan en la urbe regia en situación de abandono o que no tienen avances importantes, ya sea por falta de permisos o por falta de dinero.

Pero estos “elefantes blancos” no solo representan el tiempo perdido, sino también la inversión de cientos de personas que siguen a la espera de un día obtener un patrimonio o que les devuelvan el dinero invertido.

El Horizonte dio a conocer el pasado 12 de julio de 2024 que en Nuevo León las preventas de departamentos no están reguladas como ocurre en países como Estados Unidos, por lo que los riesgos que conllevan estas operaciones son mayores.

Expertos afirman que esta laguna o coyuntura es aprovechada por los desarrolladores de este tipo de inmuebles para utilizar ese “capital fresco” para el financiamiento de los proyectos que tengan en construcción, aunque esto implique incumplimientos con las entregas de las propiedades en tiempo y forma.


