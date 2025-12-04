Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
detenido_trata_personas_74fa3f337d
Nuevo León

Vinculan a proceso a hombre acusado de trata de personas en NL

La Fiscalía estatal informó que Óscar “N” fue vinculado a proceso por trata de personas en modalidad de pornografía infantil y corrupción de menores

  • 04
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía de Nuevo León informó que un juez de control vinculó a proceso a Óscar “N”, de 32 años, por los delitos de trata de personas en modalidad de pornografía infantil y corrupción de menores.

El imputado fue detenido en la vía pública, en la colonia Paraje San José del municipio de García, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Agencia Estatal de Investigaciones.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que señalan la presunta participación de Óscar “N” en la producción y difusión de material de video donde aparece una niña de 10 años, víctima de identidad reservada.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 en un municipio del área metropolitana.

El juez consideró acreditados los elementos de la investigación y dictó auto de vinculación a proceso, además de imponer prisión preventiva como medida cautelar.

El imputado permanecerá internado en un Centro de Readaptación Social Estatal, mientras se fija un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_36_c234919ad0
Flores afirma que Gobierno espera respuesta tras rechazo de IP
EH_UNA_FOTO_33_786edbf890
Retoma Fuerza Civil opreativos en carreteras de Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_39_9dae41a24c
México vs Sudáfrica, se repite por primera vez partido inaugural
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
EH_UNA_FOTO_38_3703ba3ff4
Caen presuntos criminales ligados a homicidios en San Nicolás
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×