Cerrar X
EH_UNA_FOTO_c07fea977c
Nuevo León

Promete Samuel García bachear avenidas de NL antes del Mundial

El gobernador Samuel García prometió bachear las principales avenidas y carreteras de Nuevo León antes del Mundial, pese a ser una tarea municipal

  • 18
  • Septiembre
    2025

El gobernador Samuel García prometió que, aunque es tarea municipal, antes del Mundial el Estado bacheará las principales avenidas y carreteras en Nuevo León con el objetivo de mejorar la movilidad.

“Esto no lo debería de decir, pero un motivo de los muchos que hay de la lentitud de los camiones”, dijo, “son los baches, porque para empezar madrean a los autos y camiones, y tienen que bajar la velocidad porque traen gente.

“Ya activamos y fondeamos el Sistema de Caminos de Nuevo León y ahora, además de pavimentar carreteras, va a arreglar las principales avenidas del estado”.

Las labores de pavimentación, aseguró, quedarán terminadas antes de que concluya el 2025.

“Este año viene una renovación completa: señaléticas, corredores verdes, y el Estado, por primera vez, no sé si en la historia, pero sí en años, estamos agarrando las calles más dañadas y los carriles de alta ocupación, que es donde va el camión.

“El Estado está bacheando, imagínate, ahora el Estado bacheando, pues lo hacemos con gusto porque va a ayudar a todos”, destacó.

Durante un mensaje a bordo de una unidad de transporte público tras la entrega de camiones para la Ruta 99, el mandatario estatal puso como ejemplo la Carretera a Laredo.

“Es la entrada del norte de la ciudad; como pasa tanta carga, siempre está destruida.

“Por esa carretera es por donde van a entrar todos los gringos y paisanos que vienen a los juegos del Mundial”, dijo.

Así mismo, aseguró que tomó la decisión pese a haber tenido recomendaciones de no hacerlo.

“Todo mundo sabe que los baches es tema municipal”, resaltó; “todo mundo me decía: ‘No te metas ahí, tú eres gobernador, no te metas a ese tema porque es un infierno y es bronca de los alcaldes'”, declaró.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T133412_866_ac7d31d1d8
'Fito' negocia un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos
EH_DOS_FOTOS_29_9781d90b4c
Considera 'positivo' que EUA y México realicen consultas de T-MEC
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T104349_766_0f461f48c8
Inician proceso judicial contra ex policía por muerte de ciclista
publicidad

Últimas Noticias

waldo_fernandez_presupuesto_tren_8261f19fac
Resalta Waldo Fernández inversión de $14,000 mdp para tren de NL
adele_super_bowl_ef31e61d71
Apuntan rumores a Adele para show de medio tiempo del Super Bowl
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_21b4672b25
Lorna Cepeda, 'la peliteñida' visitará Monterrey en noviembre
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
EH_UNA_FOTO_120d9d6813
Bloquean carretera en por desaparición de joven
publicidad
×