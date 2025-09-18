Promete Samuel García bachear avenidas de NL antes del Mundial

El gobernador Samuel García prometió que, aunque es tarea municipal, antes del Mundial el Estado bacheará las principales avenidas y carreteras en Nuevo León con el objetivo de mejorar la movilidad.

“Esto no lo debería de decir, pero un motivo de los muchos que hay de la lentitud de los camiones”, dijo, “son los baches, porque para empezar madrean a los autos y camiones, y tienen que bajar la velocidad porque traen gente.

“Ya activamos y fondeamos el Sistema de Caminos de Nuevo León y ahora, además de pavimentar carreteras, va a arreglar las principales avenidas del estado”.

Las labores de pavimentación, aseguró, quedarán terminadas antes de que concluya el 2025.

“Este año viene una renovación completa: señaléticas, corredores verdes, y el Estado, por primera vez, no sé si en la historia, pero sí en años, estamos agarrando las calles más dañadas y los carriles de alta ocupación, que es donde va el camión.

“El Estado está bacheando, imagínate, ahora el Estado bacheando, pues lo hacemos con gusto porque va a ayudar a todos”, destacó.

Durante un mensaje a bordo de una unidad de transporte público tras la entrega de camiones para la Ruta 99, el mandatario estatal puso como ejemplo la Carretera a Laredo.

“Es la entrada del norte de la ciudad; como pasa tanta carga, siempre está destruida.

“Por esa carretera es por donde van a entrar todos los gringos y paisanos que vienen a los juegos del Mundial”, dijo.

Así mismo, aseguró que tomó la decisión pese a haber tenido recomendaciones de no hacerlo.

“Todo mundo sabe que los baches es tema municipal”, resaltó; “todo mundo me decía: ‘No te metas ahí, tú eres gobernador, no te metas a ese tema porque es un infierno y es bronca de los alcaldes'”, declaró.

