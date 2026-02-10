Podcast
Nuevo León

Promoverá Effeta inclusión en la 47.ª edición de su copa de tenis

Reunirá a 700 jugadores del 2 al 14 de marzo en Club Campestre Monterrey y promueve inclusión de personas con discapacidad

  • 10
  • Febrero
    2026

Con más de cinco décadas como referente en el desarrollo de personas con discapacidad intelectual, la asociación Effeta anunció la llegada de la 47.ª edición de su tradicional Copa de Tenis, un evento que fusiona la excelencia deportiva con una causa social.

La justa deportiva reunirá a más de 700 jugadores, quienes se darán cita del 02 al 14 de marzo de 2026 en las instalaciones del Club Campestre Monterrey.

Categorías: Abierta, A, B, C, D y DI (Discapacidad Intelectual) en ramas varonil y femenil.

“Más que un torneo, es un evento que impulsa el desarrollo de personas con discapacidad intelectual a través del deporte. Cada partido es una muestra de esfuerzo, compromiso y superación”, informó la asociación.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 2.48.25 PM.jpeg

Desde su fundación en 1975, Effeta ha trabajado en empoderar a niños, niñas y jóvenes, brindándoles las herramientas para alcanzar su máximo bienestar. A través de una educación de calidad, el fortalecimiento familiar, oportunidades laborales y la promoción de sus derechos, buscan que las personas con discapacidad intelectual desarrollen competencias que faciliten su inclusión.

Este torneo no es la excepción: se ha consolidado como una plataforma donde el esfuerzo y la superación de los atletas demuestran que la inclusión es el motor del bienestar.

Las inscripciones para el torneo se llevarán a cabo en el Club Campestre del 20 al 24 de febrero.

Horarios de registro: Lunes a viernes: 11:00 a 14:00 h y 16:00 a 20:00 h.

Sábados y domingos: 11:00 a 14:00 h.

Como antesala a las actividades deportivas, Effeta invita a la comunidad a la exposición y subasta CAUSARTT, un evento donde el arte se convierte en apoyo directo para los alumnos de la institución.

  • Fecha: Martes 17 de febrero de 2026.
  • Hora: 20:00 h.
  • Ubicación: Instalaciones de Effeta (Cholula 1895, Col. María Luisa).

