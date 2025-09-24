Cerrar X
Nuevo León

Propone DIF ciudades amigables con los adultos mayores

El alcalde Héctor García destacó la importancia de que los servidores públicos sean los primeros en adoptar un trato digno hacia los adultos mayores

  • 24
  • Septiembre
    2025

En un esfuerzo por promover un envejecimiento activo y saludable, el DIF de Guadalupe, en colaboración con el Instituto Estatal para las Personas Mayores (IEPAM), impartió una capacitación sobre la Iniciativa de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores a funcionarios municipales.

Con esta acción se informó, el municipio reafirmó su compromiso de garantizar la participación, inclusión y bienestar de las personas mayores en la vida comunitaria.

Durante la inauguración de la jornada, el alcalde Héctor García destacó la importancia de que los servidores públicos sean los primeros en adoptar un trato digno hacia los adultos mayores. 

"Para construir una ciudad incluyente y humana, se empieza desde el ejemplo de quienes están al frente del servicio público", señaló el edil. 

"Tenemos que ser los primeros convencidos los funcionarios públicos para poder replicar que se debe tener un trato digno para una persona mayor, si es que lo quieres para ti un día".

El curso fue impartido por Ana Lucía Cárdenas Gaehd, Coordinadora de Innovación y Planeación Gerontológica, y Yesenia Montserrat Muro Gómez, Jefa de Investigación del IEPAM. 

Con estas capacitaciones, el municipio señaló busca sentar las bases para crear un entorno más inclusivo y respetuoso para sus habitantes de mayor edad.

La capacitación se desarrolló en dos sesiones de una hora y media cada una, al término de las cuales se entregaron constancias a los participantes.

Esta iniciativa forma, indicaron las autoridades municipales, parte de los lineamientos para la integración del gobierno a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, una red impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).


