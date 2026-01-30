Propone Estado segunda oportunidad para el Presupuesto 2026

Al arrancar la “segunda temporada” de negociaciones en torno al Presupuesto 2026, el Estado abrió sus cartas ante los coordinadores de todas las bancadas legislativas, a quienes les planteó sus rubros prioritarios para operar este año.

Según fuentes que estuvieron en la reunión que duró 1 hora y 20 minutos, el estado solicitó una deuda de entre $8,000 y $11,000 millones de pesos y la bolsa de $2,000 millones de pesos para apoyos sociales, los cuales fueron eliminados por los diputados del PRI y PAN en diciembre pasado.

De quedar, por ejemplo, en $8,000 millones de pesos, que es la cifra que la fuente vio como “más factible”, la deuda sería 42% inferior a los $14,000 millones de pesos inicialmente planteados por el estado.

Otra solicitud es que no se deje de lado la partida de $6,000 millones de pesos para seguridad, aunque esta tendría que ajustarse porque inicialmente se contemplaba que vendría del aumento de 33% al Impuesto Sobre Nómina (ISN) del que finalmente el estado se desistió.

Aunado a esto, otra solicitud fue una partida de hasta $3,000 millones de pesos para aumentar de 44 a 48 metros la altura de la cortina de la presa El Cuchillo y construir bordos o “cortinitas”, las cuales aumentarían la capacidad de almacenamiento de agua equivalente a tres presas León, la cual tiene capacidad para 300 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua.

Los legisladores escucharon los planteamientos y, aunque de entrada los del PRI, PAN y PRD rechazaron el tema de la cortina de El Cuchillo, acordaron volverse a reunir.

En tanto, MC dijo a El Horizonte que solicitó a todos los legisladores no desaprovechar esta “segunda oportunidad” para aprobar un presupuesto que beneficie a Nuevo León.

Al tiempo que Morena, PT y Verde exigieron dejar de lado las posiciones irreductibles y llegar a un punto medio.

La fuente indicó que la próxima reunión se llevará a cabo el jueves de la siguiente semana, también en la oficina de Ulises Carlin, encargado de la tesorería estatal.

“Yo diría que es una oportunidad que no podemos desaprovechar y que sí tenemos que poner muy en alto las necesidades de Nuevo León, obras que no pueden esperar, se tienen que terminar, y que al final de cuentas a Nuevo León le vaya mejor”, dijo Pámanes.

Al salir del encuentro, el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, se dijo contrariado por el tema de la cortina y calificó al gobierno estatal como “sin pies ni cabeza”.

“La verdad, seguimos viendo sin pies y cabeza a este gobierno, porque como al cuarto para las 12, porque para nosotros ellos ya se van y hoy nos presentan un proyecto nuevo que cuesta $3,000 millones de pesos, que dicen que todavía no tienen los permisos, pero se ve muy favorable, que a Conagua le gustó, que Conagua no le va a poner ni un peso todavía, pero bueno, pues si Conagua está interesada, todos sabemos que los proyectos de Conagua son pari passu, le ponen 50%”, dijo De la Fuente.

La fuente indicó que PRI y PAN insistieron en que aumenten de 20 a 25% las participaciones federales para los municipios.

La diputada del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez, afirmó que siguen en plan de negociar y, aunque no se llegó a un acuerdo, se deben abandonar los extremos.

“Se puso sobre la mesa hacer una propuesta donde sí seamos incluidos todos los partidos; creo que es momento de acuerdos, que cedan ambas partes, no pueden haber posiciones irreductibles, Nuevo León no merece eso".

“Se habló sobre la deuda, que si había algún condicionamiento o algo, pero pues no hay condicionamientos hasta ahorita; lo único que se dijo aquí y que fue algo sujeto al análisis, al escrutinio, a verificar si realmente ese presupuesto que se tiene para el Metro es lo suficiente y lo necesario”, expresó.

Legitimidad de Carli

En tanto, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, habló de una segunda reunión.

“Se presentó por qué el señor Ulises Carlin puede estar como encargado de la Tesorería; se dio certeza de que, pues, la Comisión de Hacienda, los bancos, todos han dado certeza y le han dado el visto bueno”, dijo Flores.

Sin embargo, el nombramiento de Carlin quedaría pendiente, ya que, como aún no llegan a un acuerdo presupuestal, temen que no consigan los 28 votos necesarios para nombrarlo secretario de Tesorería y Finanzas del Estado.

Cuestión de enfoques

Por último, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, indicó que los diputados ya habían entendido por qué a los poderes y a los organismos autónomos se les depositó menos recursos.

“También hubo una presentación donde se enseña por qué los recursos se entregaron así a los distintos poderes y los comparamos contra el año pasado".

“Es evidente que hubo más recursos que el año pasado, aun siendo una reconducción presupuestal".

“Entonces, pues en este escenario realmente no tiene nada que reclamar porque las cosas se están haciendo con perfecta legalidad”, agregó Flores.

Sin embargo, los diputados reiteraron que su comparación de enero del 2025 con la del 2026 es inválida, ya que el año pasado también se inició con una reconducción presupuestal del 2024 y posteriormente se aprobó un presupuesto, y la reconducción actual está sobre el del 2025.

“Ya lo dijimos, ellos quieren comparar enero con enero con las administraciones que hicieron; sin embargo, en enero del año pasado aún no estaba vigente el presupuesto del 2025 porque se aprobó hasta febrero, por las acciones que hacen ellos".

“Pues cuando comparas así, ya partes de un error; ellos dicen que nos depositaron más, pero agarraron mal los datos desde el principio”, dijo la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza.

Hasta el momento, la fecha de una nueva reunión sigue en suspenso, pues no se fijó una nueva fecha para negociar.

Se sientan en la mesa

Aunque no se alcanzó acuerdo por el momento, se abrió una nueva temporada de negociaciones en torno al Presupuesto 2026 entre el Congreso y el gobierno del estado. Estos son algunos de los puntos que se abordaron.

El estado planteó una deuda de entre $8,000 y $11,000 millones de pesos. Fuentes indicaron que podría quedar en la primera cifra, que es 42% menor a los $14,000 solicitados inicialmente.

Se pidió autorizar una bolsa de $2,000 millones de pesos para apoyos sociales como, por ejemplo, los beneficios para las mujeres.

Se solicitó asegurar la bolsa de $6,000 millones de pesos para seguridad que inicialmente provendría del aumento al ISN.

Se pidieron $3,000 millones de pesos para aumentar de 44 a 48 metros la cortina de El Cuchillo y construir “bordos”.

PRI y PAN insistieron en aumentar de 20% a 25% las partidas para los municipios.

