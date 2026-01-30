Se perfila enero como mes con menos homicidios en 10 años en NL

La estrategia de contención y la coordinación entre autoridades en materia de seguridad están dando resultados positivos, al perfilarse enero como el mes con menos homicidios de los últimos 10 años, informó el secretario de Gobierno, Miguel Flores.

Al concluir la Mesa de Construcción de Paz, que se realiza cada viernes, el funcionario destacó que durante el mes se han registrado nueve días con cero homicidios, y de acuerdo con la tendencia actual, Nuevo León cerrará enero con cifras históricamente bajas en este delito.

Flores subrayó que estos resultados no son producto de la casualidad, sino de la estrategia implementada por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Samuel García, así como de la inversión en seguridad y la coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno.

“Hoy, si nos comparamos con 2024, estamos a un menos 75 por ciento en homicidios, y respecto al año pasado, que fue considerado el año de la seguridad, también se registra una reducción del 40 por ciento”, detalló.

El secretario de Gobierno reconoció el trabajo conjunto de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República y las policías municipales, y felicitó de manera especial a Fuerza Civil, a quienes calificó como pieza clave en los resultados alcanzados.

Finalmente, aseguró que las autoridades continuarán reforzando las acciones de seguridad para mantener y mejorar los indicadores.

