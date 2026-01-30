Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_f0ff559cec
Nuevo León

Se perfila enero como mes con menos homicidios en 10 años en NL

Enero se perfila como el mes con menos homicidios en 10 años en Nuevo León, gracias a la estrategia de contención y coordinación entre autoridades

  • 30
  • Enero
    2026

La estrategia de contención y la coordinación entre autoridades en materia de seguridad están dando resultados positivos, al perfilarse enero como el mes con menos homicidios de los últimos 10 años, informó el secretario de Gobierno, Miguel Flores.

Al concluir la Mesa de Construcción de Paz, que se realiza cada viernes, el funcionario destacó que durante el mes se han registrado nueve días con cero homicidios, y de acuerdo con la tendencia actual, Nuevo León cerrará enero con cifras históricamente bajas en este delito.

Flores subrayó que estos resultados no son producto de la casualidad, sino de la estrategia implementada por el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Samuel García, así como de la inversión en seguridad y la coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno.

“Hoy, si nos comparamos con 2024, estamos a un menos 75 por ciento en homicidios, y respecto al año pasado, que fue considerado el año de la seguridad, también se registra una reducción del 40 por ciento”, detalló.

El secretario de Gobierno reconoció el trabajo conjunto de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República y las policías municipales, y felicitó de manera especial a Fuerza Civil, a quienes calificó como pieza clave en los resultados alcanzados.

Finalmente, aseguró que las autoridades continuarán reforzando las acciones de seguridad para mantener y mejorar los indicadores.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

diputados_mc_ataque_chapitos_e21fe40510
Vinculan a ‘Los Chapitos’ con ataque a diputados de MC
andre_jardine_cuando_se_va_de_america_diego_ramirez_9882427b3a
América se fractura y André Jardine podría irse pronto
nl_poder_judicial_c82ae3809e
Realiza Ejecutivo pago por más de $415 mdp a Poderes y Autónomos
publicidad

Últimas Noticias

Marcelo_Ebrard_f55b7829e8
Descarta Ebrard ruptura del T-MEC y destaca aranceles bajos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_955df4a7c4
Fallece Gustavo Sánchez Vázquez, destacado panista de Mexicali
20260131_02_divisionambiental_nldinamarca_sinergia_01_2102e7a242
Promueve División Ambiental colaboración con Dinamarca
publicidad

Más Vistas

tamales_575cb1c1d6
Monterrey invita a la 'Regia Tamaliza' en la Plaza Zaragoza
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
publicidad
×