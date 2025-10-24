Propone José Manuel Valdez pruebas de neurodesarrollo a niños

Procurando el bienestar integral de la primera infancia, el diputado local del PRI, José Manuel Valdez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, mediante la cual se busca establecer evaluaciones obligatorias de neurodesarrollo en niños de 0 a 18 meses.

Esto tiene como fin identificar a tiempo posibles trastornos genéticos, emocionales o motrices, tal como se hace con la aplicación de vacunas para prevenir otras enfermedades.

“La iniciativa que estoy presentando es para que se incluya en la Ley General de Salud la atención periódica en el tema de neurodesarrollo de los menores de los 0 a los 18 meses”, apuntó.

“Durante el primer año y medio de vida ocurren los procesos más importantes del desarrollo cerebral. Por eso es indispensable garantizar un seguimiento puntual que permita prevenir posibles trastornos o enfermedades en etapas posteriores”, agregó.

El legislador explicó que existen diversas herramientas de tamizaje y evaluación, como la Escala de Denver II, la Prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) y los Cuestionarios de Edades y Etapas (ASQ-3), que han demostrado eficacia en la detección temprana de posibles retrasos o alteraciones, por lo que busca que estas se apliquen a todos los infantes.

Valdez Salazar apuntó que, pese a esfuerzos, todavía hay huecos en la atención integral del desarrollo temprano de menores en etapa lactante; por lo que, con su propuesta, busca garantizar que en el futuro las infancias tengan igualdad de oportunidades.

