Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_24_at_5_58_49_PM_1_347845af54
Nuevo León

Propone José Manuel Valdez pruebas de neurodesarrollo a niños

Esto tiene como fin identificar a tiempo posibles trastornos genéticos, emocionales o motrices que podrían generar problemas a futuro

  • 24
  • Octubre
    2025

Procurando el bienestar integral de la primera infancia, el diputado local del PRI, José Manuel Valdez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, mediante la cual se busca establecer evaluaciones obligatorias de neurodesarrollo en niños de 0 a 18 meses.

Esto tiene como fin identificar a tiempo posibles trastornos genéticos, emocionales o motrices, tal como se hace con la aplicación de vacunas para prevenir otras enfermedades.

“La iniciativa que estoy presentando es para que se incluya en la Ley General de Salud la atención periódica en el tema de neurodesarrollo de los menores de los 0 a los 18 meses”, apuntó.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 5.58.49 PM (1).jpeg

“Durante el primer año y medio de vida ocurren los procesos más importantes del desarrollo cerebral. Por eso es indispensable garantizar un seguimiento puntual que permita prevenir posibles trastornos o enfermedades en etapas posteriores”, agregó. 

El legislador explicó que existen diversas herramientas de tamizaje y evaluación, como la Escala de Denver II, la Prueba de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) y los Cuestionarios de Edades y Etapas (ASQ-3), que han demostrado eficacia en la detección temprana de posibles retrasos o alteraciones, por lo que busca que estas se apliquen a todos los infantes.

Valdez Salazar apuntó que, pese a esfuerzos, todavía hay huecos en la atención integral del desarrollo temprano de menores en etapa lactante; por lo que, con su propuesta, busca garantizar que en el futuro las infancias tengan igualdad de oportunidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_21_T145812_357_c1a4b1c156
DIF Juárez lanza tres defensorías para grupos vulnerables
AP_25291239032733_bdd7d871f9
'La reserva' gana en Morelia y celebra la naturaleza de Chiapas
ANCIRA_1_e294297eb9
Cemex integra legado del Gran Ancira en nueva torre
publicidad

Últimas Noticias

AP_25298671442681_fac3a1181d
Trump condiciona diálogo con Putin al fin de la guerra en Ucrania
eta_e745ea3480
Norris domina la última práctica; Piastri mantiene ligera ventaja
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T140559_424_ca009c5625
Isaac del Toro conquista el Nacional de Ruta en Ensenada
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×