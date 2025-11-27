Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León

Debido a los abusos por parte de las aseguradoras y hospitales privados hacia sus clientes, en el Congreso del Estado se presentó una reforma a la Ley de Salud para que se transparente todo lo que se le cobra al asegurado, con la intención de poder auditar cada gasto y no sufrir cobros por procedimientos o medicamentos que no tuvieron.

La iniciativa fue presentada por la diputada del PAN, Claudia Caballero, en donde se adiciona un artículo en materia de regulación, transparencia y control de prestadores de servicios de salud y seguros de gastos médicos mayores.

Esto con el fin de que las instituciones deberán emitir facturas y comprobantes fiscales que detallen los bienes materiales y servicios utilizados o prestados, cuando los usuarios lo soliciten.

“Sabemos lo que están padeciendo, sabemos que son muchos temas, también sabemos que hay muchos intereses, entonces nosotros lo que estamos haciendo es agregar un artículo 20 bis a la ley de salud, todo encaminado hacia la transparencia y hacia que la persona que tiene este seguro, que tiene el beneficio de este seguro puede ser como un auditor. “Que el ciudadano pueda revisar su factura, poder revisar todo lo que ha gastado, todo lo que se le dio, todo el servicio que se le da en este hospital y si hay irregularidades pueda alzar la voz y pueda ir con la autoridad correspondiente”, dijo Claudia Caballero.

Luego de solicitar la información, los prestadores de estos servicios, sean los hospitales directamente o las aseguradoras, tendrán un plazo no mayor a cinco días naturales para entregar toda la información.

Así mismo, deberán de colocar un justificante médico de la necesidad de estudios o intervenciones realizadas y permitir auditorías conjuntas entre la aseguradora y las autoridades para que se verifique que estos justificantes sean veraces y correctos, con el fin de evitar cobros por venes o servicios no utilizados o que no están justificados.

La diputada agregó que una vez que la reforma pase a comisiones, se solicitarán mesas de trabajo en conjunto con los hospitales privados y las aseguradoras para trabajar en conjunto y que no se abuse más de los dueños de las pólizas.

“Esta reforma merecería Mesas de Trabajo especializadas en conjunto con todos los sectores, con los hospitales, con las aseguradoras médicas con el fin de que no estén aumentando las primas, que no están aumentando los seguros y, por ende, que no aumente más una póliza de seguros de gastos médicos mayores como lo estamos visto de manera recurrente conforme pasan los años y pues bueno, no quiero hablar del tema adultos mayores, pero al final del día son los que más salen perjudicados”, agregó la diputada panista.

