Nuevo León

Proponen pase turístico como ingreso en paquete fiscal 2026

Este pase sería un permiso temporal y gratuito para visitantes que arriben al estado en sus vehículos, siendo referencia el modelo aplicado en la CdMx

  • 24
  • Noviembre
    2025

Entre las seis posibles fuentes de ingresos integradas en el Paquete Fiscal 2026 enviado al Congreso de Nuevo León, el llamado pase turístico para vehículos con placas foráneas se convirtió en el punto que más cuestionamientos ha generado.

El documento incluye propuestas como el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3 al 4 por ciento, la autorización de nueva deuda, el financiamiento para Agua y Drenaje de Monterrey, un posible Impuesto Ecológico por emisiones de CO₂ y la eliminación de la exención del primer año en el pago de impuestos a vehículos híbridos y eléctricos. Sin embargo, fue el esquema del pase turístico el que acaparó la atención, por lo menos durante el último Nuevo León Informa. 

Aunque el paquete fiscal aún se encuentra en análisis por parte del Congreso local, desde hace más de un mes el Gobierno estatal inició una campaña para que residentes que mantienen placas foráneas realicen el cambio a placas de Nuevo León. De acuerdo con el secretario de Finanzas y Tesorero General, Carlos Garza Ibarra, en la entidad circulan cerca de medio millón de autos con placas de otros estados cuyos propietarios ya viven de manera permanente en Nuevo León.

Garza Ibarra explicó que el pase turístico sería un permiso temporal y gratuito para visitantes que arriben al estado en sus vehículos, tomando como referencia el modelo aplicado en la Ciudad de México. 

“Un vehículo en la Ciudad de México que trae placas que no son de la Ciudad de México no circula más que de 11 de la mañana a 11 de la noche… hace ya 10 años”, señaló. “Ah, pero verdaderamente vienes tú como foráneo y puedes circular 24 horas, 14 días”, agregó.

El funcionario insistió en que el objetivo del pase turístico no es recaudatorio, pese a que inicialmente había sido mencionado como un posible ingreso para 2026. “Nada, no recaudaríamos nada”, aclaró después. Afirmó que el propósito real es incentivar a los residentes con placas de otros estados a cumplir con la ley y realizar el trámite ante el Instituto de Control Vehicular.

“Están evadiendo la responsabilidad de una ley que establece que si tú resides en este estado, tienes que traer las placas de este estado”, sostuvo. “Lo que queremos es que los que verdaderamente viven aquí se incentiven. Ni modo que saquen la de 14 días porque pues no se puede; van a tener que cambiar las placas”.

De esta manera, la recaudación no provendría del pase turístico, sino del aumento en los trámites de cambio de placas foráneas a placas locales. 


