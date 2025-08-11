Proponen uso de energía limpia para las Mipymes

Ante los altos niveles de contaminación que enfrenta la zona metropolitana de Monterrey, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño, presentó una iniciativa de reforma para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) reciban apoyos económicos destinados a la transición hacia energías limpias.

La propuesta plantea modificar y adicionar artículos de la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado, a fin de que el fondo ya existente para este sector incluya recursos específicos para la implementación de procesos productivos sostenibles.

“Me preocupa que la contaminación siga provocando estragos en la salud de la población y en el medio ambiente, por eso estoy proponiendo una reforma para que a través del fondo que existe para el Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se otorguen apoyos económicos a aquellas empresas que, dentro de sus procesos productivos, empleen energías limpias.

“Urge incentivar la transición hacia modelos de producción más sostenibles, reducir la huella ambiental del sector empresarial en la zona metropolitana de Monterrey y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático”, dijo Heriberto Treviño.

El legislador recordó que las Mipymes representan más del 99% de la productividad de Nuevo León, con 179 mil 542 unidades económicas, de las cuales el 89.7% son microempresas y el 9.7% pequeñas y medianas. Sin embargo, muchas de ellas carecen de los recursos técnicos, financieros y tecnológicos necesarios para adoptar energías limpias.

De aprobarse, la reforma permitiría que este sector acceda a incentivos económicos que faciliten la adquisición de tecnologías limpias, fortaleciendo su competitividad y su papel en la generación de empleo, al mismo tiempo que contribuyen a mejorar la calidad del aire en la entidad.

Comentarios