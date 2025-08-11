Cerrar X
nl_heriberto_trevino_b9278728e8
Nuevo León

Proponen uso de energía limpia para las Mipymes

El PRI propuso una reforma para que las Mipymes accedan a recursos económicos y adopten energías limpias ante la alta contaminación en Monterrey

  • 11
  • Agosto
    2025

Ante los altos niveles de contaminación que enfrenta la zona metropolitana de Monterrey, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño, presentó una iniciativa de reforma para que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) reciban apoyos económicos destinados a la transición hacia energías limpias.

La propuesta plantea modificar y adicionar artículos de la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado, a fin de que el fondo ya existente para este sector incluya recursos específicos para la implementación de procesos productivos sostenibles.

“Me preocupa que la contaminación siga provocando estragos en la salud de la población y en el medio ambiente, por eso estoy proponiendo una reforma para que a través del fondo que existe para el Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se otorguen apoyos económicos a aquellas empresas que, dentro de sus procesos productivos, empleen energías limpias.

“Urge incentivar la transición hacia modelos de producción más sostenibles, reducir la huella ambiental del sector empresarial en la zona metropolitana de Monterrey y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático”, dijo Heriberto Treviño. 

El legislador recordó que las Mipymes representan más del 99% de la productividad de Nuevo León, con 179 mil 542 unidades económicas, de las cuales el 89.7% son microempresas y el 9.7% pequeñas y medianas. Sin embargo, muchas de ellas carecen de los recursos técnicos, financieros y tecnológicos necesarios para adoptar energías limpias.

De aprobarse, la reforma permitiría que este sector acceda a incentivos económicos que faciliten la adquisición de tecnologías limpias, fortaleciendo su competitividad y su papel en la generación de empleo, al mismo tiempo que contribuyen a mejorar la calidad del aire en la entidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_d7768f24b1
Alerta Coparmex pérdida de 3,000 empleos en sureste de Coahuila
EH_UNA_FOTO_3_da4126c5f9
Reconoce Monterrey a adultos mayores por resultados en olimpiada
d2c8b081_e27a_443a_89f4_82d58a29803f_3aa887f93b
Techo vuela más de 100 metros por fuertes vientos en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

6cd4e5f0_a000_4f05_ad05_0b134c4cc23a_77a8de7d10
Presentarán modificaciones a Ley de Coordinación Metropolitana
EH_UNA_FOTO_2_ce02e29433
Detienen en Miami a Jhayco por presunta posesión de drogas
EH_UNA_FOTO_d7768f24b1
Alerta Coparmex pérdida de 3,000 empleos en sureste de Coahuila
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×