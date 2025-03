Protesta novio por estafa de organizador; cuestionan su identidad

Raúl Leos, aparentemente el novio de Katia Mata Flores, tomó las calles con traje y corbata, sosteniendo el mismo cartel que su prometida un día antes. Katia se había manifestado el martes 17 de marzo, vestida de novia, para denunciar una presunta estafa por parte de su organizador de bodas.

En el cartel que ambos sostuvieron se leía “Fernando, regresame todo lo que te di. Tienes hasta el 20 de marzo o subo tu foto”, y es que la cifra de la estafa asciende a 200 mil pesos.

Según Raúl Leos, contrataron al organizador en diciembre del año pasado por recomendación de una amiga de Katia. Sin embargo, la semana pasada, cuando ambos visitaron el salón donde se llevaría a cabo la celebración, descubrieron que no había ninguna fecha reservada a su nombre ni registro de algún pago realizado.

Aunque intentaron comunicarse con Fernando, él bloqueó sus números y cuando fueron a su domicilio, su madre les informó que ya no vivía allí.

“Fuimos la semana pasada a ver el salón para ver detallitos y pues resulta que no está ni separado el salón. Le empezamos a mandar mensajes, llamadas, no nos contestó, nos bloqueó. Lo fuimos a buscar a su domicilio y pues nos bloqueó, salió la mamá y pues resulta que ya no vive ahí”, dijo Raúl Leos a El Horizonte cuando protestaba en el corredor comercial Morelos.

Desde entonces, no han logrado localizar a Fernando. Por lo que, los novios le han dado un plazo hasta el jueves 20 de marzo para que se presente, asuma su responsabilidad por el servicio o les devuelva el dinero que pagaron.

“Ahorita está mal (Katia) obviamente, el sueño de cualquier mujer, de muchas mujeres es tener su boda como lo estamos nosotros planeando ahora y pues resulta que se nos vino todo abajo por culpa de este, el “güero”, Fernando”, al ser cuestionado sobre el paradero de Katia. Agregó que salió a las calles por el cariño que le tiene a su novia y porque en redes sociales se preguntó mucho sobre él.

Lo que más preocupa a la pareja es conseguir un salón de eventos. Leos precisó que no buscan obtener nada gratis.

“Simplemente queremos encontrarlo, no queremos que nos regalen nada, mi prometida y yo somos personas que trabajamos. Nosotros vamos a sacar la boda adelante, encontrémoslo o no”.

Raúl recorrió las calles del centro de la ciudad, mientras que, un día antes, a Katia se le vio en avenida Revolución y el corredor comercial Morelos, en Monterrey, así como avenida Concordia, en Apodaca.

Su caso no solo conmocionó a quienes se cruzaron con ella, sino también a usuarios de redes sociales, los cuales han expresado su apoyo después de que una persona compartiera su fotografía y aunque muchos se ofrecieron en ayudar a la novia con la organización de lo que debería de ser el mejor día de su vida, otros usuarios acusaron a su prometido de estafas.

Sin embargo, aseguran existe una confusión pues el hombre que se manifestó, es decir, Raúl Leos, no es el verdadero novio de Katia. Señalan que el novio real, identificado como Martín Gámez ha estafado a decenas de personas y ha estado en prisión. Se dice ser un asesor de infonavit.

“El chico que salió a protestar no es su prometido, ni tiene una relación sentimental con él. Se le vió el sábado pasado a ella y a Martin juntos en un antro, o sea él apenas salió de la prisión y ya estaban juntos. Creo que todo este show lo están haciendo porque se querían casar gratis pero a la chica se le salió de la mano”, comentó de manera anónima una de las presuntas víctimas de estafa del novio verdadero. A ella el hombre le debe más de 250 mil pesos.

En cima, esos mismos comentarios, aseguran que Raúl Leos, quien supuestamente se hizo pasar por el novio, está casado y tiene un hijo. Y en el caso de Katia y Martín, se les vio el sábado en un antro de la ciudad.

