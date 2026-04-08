Saltillo lanza ruta RS-714 para mejorar movilidad urbana

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció el inicio de operaciones de la ruta RS-714, la primera alimentadora del sistema de transporte público en la ciudad, la cual comenzará a brindar servicio el próximo 20 de abril.

Este nuevo recorrido conectará la zona de Nuevo Mirasierra con el sector de Saltillo 2000, como parte de una estrategia impulsada por la actual administración para mejorar la movilidad urbana y ampliar la cobertura del servicio.

El edil adelantó que este proyecto no se limitará a una sola ruta, ya que durante el mes de mayo se prevé la incorporación de dos alimentadoras adicionales que cruzarán la ciudad en diferentes direcciones.

Con ello, se busca facilitar el acceso al transporte a un mayor número de ciudadanos. Las tarifas se mantendrán sin cambios: 15 pesos en pago general, mientras que con la tarjeta “Aquí Vamos” se aplicarán tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, la ruta RS-714 recorrerá importantes vialidades de la ciudad, iniciando en Prolongación Otilio González y Mirasierra, y atravesando bulevares como Colosio, Eulalio Gutiérrez, Isidro López y el Periférico Echeverría, hasta concluir en el bulevar Museo del Desierto.

El servicio operará con horarios amplios durante toda la semana, con el objetivo de ofrecer una alternativa eficiente y accesible para los usuarios del transporte público en Saltillo.





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