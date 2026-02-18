Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
mujer_atropellada_paseo_leones_9f0d42274f
Nuevo León

Mujer atropellada en la avenida Leones sigue hospitalizada

La mujer identificada como Hortensia continúa hospitalizada y delicada de salud, según información revelada por el fiscal general, Javier Flores Saldívar

  • 18
  • Febrero
    2026

La mujer identificada como Hortensia, quien se lanzó contra automóviles en circulación sobre la avenida Paseo de los Leones, continúa hospitalizada y delicada de salud tras haber sido atropellada en el municipio de Monterrey.

La información fue dada a conocer por el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, quien detalló que la joven, de 25 años de edad, se encuentra con vida y recibe atención médica en un hospital de la localidad.

Con dicha declaración se aclaró además que es falsa la información que circuló en redes sociales sobre su presunto fallecimiento, precisando que su estado de salud es delicado y permanece bajo observación médica.

El incidente se registró sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de Cumbres Tercer Sector, donde presuntamente la mujer atravesó una crisis relacionada con un trastorno de personalidad, lo que la llevó a ingresar de manera intempestiva a la vialidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tren_pasajeros_mty_laredo_saltillo_b05d59007a
Reportan avances del Tren del Norte; Monterrey concentra el reto
Whats_App_Image_2026_02_19_at_12_42_58_AM_bcb49ac388
Es Sergio Canales el jugador de Rayados con más goles
Whats_App_Image_2026_02_19_at_12_47_49_AM_191dec4d9b
Borregos del Tec de Monterrey… ¡Imparten ‘cátedra’!
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041043021034_9951ad9d06
Qué equipos podrían ser el rival de los 49ers en México
reforma_electoral_sheinbaum_martes_5ab93f83e0
Reforma electoral se presentará el 24 de febrero: Gobierno
tamales_fentanilo_sheinbaum_e7d4cef525
Ordena Sheinbaum investigar caso de tamales con fentanilo
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×