Reactivan operativos nocturnos ante temperaturas bajas

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos más vulnerables, el DIF Nuevo León inició una serie de recorridos nocturnos por el área metropolitana de Monterrey tras el marcado descenso en el termómetro.

Operativo hacia personas en situación de calle

Bajo la instrucción de la Directora General, Gloria Bazán, personal de la Subdirección de Gestoría Social se desplegó durante la madrugada para identificar a personas en situación de calle y ofrecerles traslado inmediato a espacios seguros.

El operativo se centró en dos frentes principales para asegurar que ninguna persona quede expuesta al clima extremo.

Recorrido amplio encabezado por Protección Civil

Se recorrieron puntos clave del primer cuadro de la ciudad, incluyendo avenidas como Bernardo Reyes, Juan Ignacio Ramón, Morelos, Pino Suárez y Garibaldi, así como el perímetro entre Cristóbal Colón y Constitución.

A quienes se encontraban pernoctando en la vía pública se le invitó al albergue "El Refugio"; en casos de negativa, se les hizo entrega de cobijas para mitigar el frío.

Para quienes esperan noticias de pacientes en el exterior de centros médicos, el personal orientó a las familias para hacer uso de las posadas ubicadas en los hospitales Materno Infantil, Metropolitano, Universitario y la Posada del Hospital de Linares.

Operativos de resguardo se seguirán realizando

El DIF Nuevo León confirmó que se mantiene en alerta permanente, estos operativos de asistencia y entrega de insumos invernales continuarán activos mientras las temperaturas en la región se mantengan en un solo dígito.

“En DIF Nuevo León seguiremos buscando proteger a la población ante las bajas temperaturas, ofreciéndoles un espacio seguro y digno donde podrán asearse, comer y dormir; los operativos continuarán mientras la temperatura sea de un dígito", informó la institución.

Se exhorta a la ciudadanía a reportar a personas en situación de riesgo a las líneas de emergencia para que reciban la atención necesaria.





