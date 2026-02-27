Podcast
Nuevo León

Realiza García 'Macro Mercado' y apoya a 650 familias

Durante la décimo quinta edición del Macro Mercado de la Gente, familias del sector Las Torres accedieron sin costo a alimentos y artículos esenciales

  • 27
  • Febrero
    2026

El Sistema DIF Municipal de García llevó a cabo la décimo quinta edición del “Macro Mercado de la Gente” en el Parque Lineal de la colonia Las Torres, donde más de 650 familias recibieron apoyos gratuitos como parte de este programa social.

La actividad fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF, Ana Paula Ríos, y el alcalde Manuel Guerra Cavazos, quienes destacaron que esta estrategia busca fortalecer la economía familiar y atender a los sectores más vulnerables del municipio.

¿Qué apoyos se entregaron en el Macro Mercado de la Gente?

A través de este programa, se distribuyeron productos de la canasta básica, entre ellos frutas y verduras frescas, además de artículos de limpieza sin costo para las familias beneficiadas.

También se ofrecieron tortillas recién hechas por la Tortillería de la Gente, listas para llevar a los hogares, con el objetivo de complementar la alimentación diaria de quienes acudieron al evento.

Con esta edición realizada en el sector Las Torres, el Gobierno Municipal informó que se ha logrado beneficiar a miles de familias durante la actual administración.

Gobierno de García refuerza apoyo a sectores vulnerables

Durante el evento, el alcalde Manuel Guerra Cavazos señaló que el contexto económico representa un reto para muchas familias, por lo que la administración municipal, a través del DIF, mantiene el compromiso de brindar respaldo directo a la población.

“Los tiempos son difíciles, por eso nuestra misión es estar siempre del lado de la gente, fortaleciendo la economía de las familias y ofreciendo soluciones reales a la problemática diaria”, expresó.

El edil agregó que el Macro Mercado de la Gente permite proveer productos indispensables para el hogar, aliviar cargas económicas y contribuir al bienestar de las familias del municipio.

Más de 650 familias beneficiadas en Las Torres

En esta décimo quinta edición, más de 650 familias del sector Las Torres recibieron apoyos, consolidando este programa como uno de los ejes de atención social en García.

Autoridades municipales reiteraron que la estrategia continuará recorriendo distintas colonias, con el propósito de mantener cercanía con la ciudadanía y otorgar apoyos directos a quienes más lo necesitan.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de García busca impulsar una comunidad más solidaria y con mejores condiciones de bienestar para sus habitantes.


