Nuevo León

Entrega Adrián de la Garza 1,500 apoyos a mujeres regias

El alcalde de Monterrey y el DIF otorgaron apoyos a mujeres del norponiente para fortalecer la economía familiar y brindar asesoría integral

  • 16
  • Febrero
    2026

En la primera entrega masiva del año, el alcalde Adrián de la Garza y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, otorgaron este lunes más de 1,500 Tarjetas Regia Plus a mujeres de la zona norponiente de la ciudad.

El programa, que busca fortalecer la economía familiar, fue calificado por el edil como una plataforma integral que trasciende el estímulo monetario, ofreciendo servicios de acompañamiento profesional para las beneficiarias.

De la Garza destacó que la tarjeta no solo representa un ingreso directo, sino que funciona como una llave de acceso a herramientas de empoderamiento y protección.

Programa ofrece asesoría jurídica y acompañamiento

“Además, este programa, también ustedes ya lo saben, hay apoyo jurídico si tienen alguna duda legal o algo, agarran el teléfono, marcan Tarjeta Regia y las podrán apoyar para que un abogado les pueda asesorar en caso de que tengan una problemática”.

Durante el evento, el alcalde externó la posibilidad de llevar el modelo de la Tarjeta Regia a una escala estatal en el futuro.

“Creo firmemente que este programa debe ser mucho más grande, es decir, que se sumen otros municipios y, pues, en algún futuro a lo mejor también lo podemos implementar en el estado, si es que nos ponemos de acuerdo más adelante todos para que así sea”.

Autoridades municipales respaldan la iniciativa

Por su parte, Gaby Oyervides subrayó la importancia de retomar este proyecto, afirmando que la actual administración cumple con los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

A la entrega asistieron el Jefe de Gabinete, Fernando Margáin, y los secretarios Marcelo Segovia (Administración), Rafa Ramos (Participación Ciudadana) y Karina Barrón (Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva).

También se contó con la presencia de Ivonne Álvarez, directora del DIF Monterrey; Wendy Cordero, del Instituto de la Mujer Regia; y Liliana Muraira, de Gestoría Social.


