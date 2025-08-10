Reanuda operaciones Línea 2 del Metro tras actualización

La Línea 2 del Metro reinició su servicio de manera habitual a las 4:45 horas de este domingo 10 de agosto, luego de que concluyeran antes de lo previsto los trabajos de actualización del software de control de trenes y señalización.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, las labores programadas se realizaron de forma exitosa y permitieron restablecer la operación en su horario normal.

La autoridad reiteró que estas mejoras forman parte de un plan integral para modernizar el sistema y brindar mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia a los usuarios del transporte masivo en la zona metropolitana.

Sin embargo, la Línea 3 del Metro de Monterrey permanece fuera de servicio debido a labores de mantenimiento y actualización, y se espera que reanude operaciones en las primeras horas del lunes 11 de agosto, a partir de las 00:00 horas, informó Metrorrey.

Durante la suspensión, los usuarios pueden utilizar sin costo rutas provisionales de Transmetro en los tramos Sendero-Cuauhtémoc, Cuauhtémoc-Santa Lucía y Santa Lucía-Hospital Metropolitano.

Adicionalmente, los gobiernos de Monterrey y San Nicolás pusieron en marcha un plan de apoyo con unidades de transporte urbano.

Monterrey desplegó 18 camiones de la Regio Ruta para cubrir el recorrido de Santa Lucía al Hospital Metropolitano, ida y vuelta, así como traslados desde la calle Ocampo, en el centro de la ciudad, hasta la avenida Sendero, en San Nicolás, y viceversa.

En el caso del municipio de San Nicolás, unidades del San Nicobus también participan en el traslado de pasajeros. Las autoridades confirmaron que estos servicios serán completamente gratuitos y no requerirán el uso de tarjeta para abordar.

