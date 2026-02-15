AyD fortalece drenaje con esquema de control de descargas

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey consolidó este domingo, un esquema de control de descargas para fortalecer el drenaje sanitario.

De acuerdo con el director Eduardo Ortegón Williamson, se decidió atender el problema de fondo con un enfoque técnico y preventivo.

“Hoy utilizamos mapas de calor para identificar zonas con mayor frecuencia de fallas, detectar corredores críticos y priorizar inspecciones y acciones de rehabilitación. Esto nos permite anticiparnos a los problemas y evitar colapsos antes de que afecten a colonias completas”, explicó.

Agua y Drenaje opera más de 20,000 kilómetros de red de agua potable y más de 15,000 kilómetros de red de drenaje sanitario en el Estado, por lo que gran parte de la infraestructura cuenta con décadas de antigüedad.

Con esta instalación, el organismo busca verificar la calidad de las descargas de agua residual, así como reducir la carga de contaminantes.

Ante esto, la administración optó por reforzar las acciones de mantenimiento preventivo, renovación de tuberías y el uso de inteligencia operativa basada en datos.

Uno de los principales avances es la implementación del Manifiesto Digital, una herramienta que genera información sobre el del generador, transportista y destino final de los residuos, con ubicación en tiempo real para supervisar los espacios de discrecionalidad.

Contabilizan másde 132,000 servicios en 2025

Tan solo en 2025, el organismo atendió 132,800 servicios de limpieza y desazolve, relacionados con grasas y aceites. Mientras que de septiembre a diciembre se lograron 55 clausuras de drenajes a establecimientos contaminantes, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente.

Es por ello que, Agua y Drenaje de Monterrey convoca a la ciudadanía a sumarse al cuidado del drenaje de la siguiente manera:

Evitar tirar grasas, aceites y desechos sólidos

Utilizar de forma correcta las trampas de grasas en comercios y cocinas

Denunciar descargas indebidas al 073 o redes oficiales

