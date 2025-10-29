Recibe a las ‘Ánimas Solas’ con ofrendas y luz

Este 28 de octubre marca el inicio de la tradicional celebración del Día de Muertos en México.

Según las creencias populares, esta es una fecha profundamente especial, dedicada a recibir a las “ánimas solas”; aquellas almas que partieron del mundo de los vivos de manera repentina, trágica, por violencia o a causa de un accidente.

Desde este día, y hasta el 2 de noviembre, las familias mexicanas transforman sus hogares en faros de memoria, comenzando el ritual para guiar a sus seres queridos de regreso.

Para facilitar el regreso de estas almas, las familias comienzan a encender veladoras, cuyo propósito es iluminar el camino. Junto a ellas, se colocan flores de cempasúchil, que con su intenso color naranja y su aroma sirven como una alfombra perfumada y visible que dirige a los espíritus hasta su ofrenda.

Copal o incienso, el humo aromático actúa como un elemento de purificación y una señal olfativa que guía a las almas errantes.

El altar de muertos, más que una decoración, se convierte en un símbolo de bienvenida y paz, donde el amor y la ausencia se encuentran.

Aunque los días más fuertes de la celebración son el 1 y 2 de noviembre, la tradición establece que el descenso de las almas comienza paulatinamente.

La esencia de esta fiesta se remonta a la época prehispánica, donde civilizaciones como los mexicas celebraban a sus muertos tras la temporada de cosecha, generalmente entre septiembre y noviembre.

Con la llegada de los conquistadores españoles, la tradición indígena se sincretizó con las creencias católicas, dando como resultado la festividad actual, que conserva la esencia de honrar a los difuntos con la misma devoción y amor.

