Cerrar X
E_Recolecta_Division_Ambiental_192_mil_kilos_de_residuos_en_NL_ae108e828c
Nuevo León

Recolecta División Ambiental 192 mil kilos de residuos en NL

En una semana, la División Ambiental realizó 46 jornadas de limpieza en el área metropolitana y se retiraron 192 mil 684 kilogramos de residuos

  • 17
  • Agosto
    2025

La División Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, en colaboración con el Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB), realizó 46 jornadas de limpieza del 8 al 14 de agosto en distintos puntos del área metropolitana,  con el objetivo de conservar y mejorar los espacios públicos del estado.

Durante estas jornadas, se atendieron 113 mil 945 metros cuadrados de superficie y se retiraron 192 mil 684 kilogramos de residuos, que además de generar contaminación representan un riesgo de incendios, especialmente en la temporada de calor y sequía.

Recolecta División Ambiental 192 mil kilos de residuos en NL

Entre las zonas intervenidas se incluyen parques, camellones, cauces de río, derechos de vía y vialidades estratégicas, priorizando aquellas áreas con mayor acumulación de desechos y riesgo ambiental, explicó María Guadalupe López Marchan, directora general de FIDEURB.

Recolecta División Ambiental 192 mil kilos de residuos en NL

El secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, señaló que estas acciones son un ejemplo del esfuerzo conjunto entre dependencias. 

La División Ambiental hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar en estas labores, manteniendo limpias sus comunidades y reportando prácticas que dañen el entorno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_b02bca28bc
Construirán puentes peatonales sobre el Río Santa Catarina
Ofrecen_cortes_de_cabello_gratis_para_ninos_en_Santa_Catarina_ded3140a3e
Ofrecen cortes de cabello gratis para niños en Santa Catarina
samuel_mundial_2026_e045d0de93
NL tendrá juego extra de repechaje rumbo al Mundial 2026: Samuel
publicidad

Últimas Noticias

Destina_gobierno_68_millones_de_pesos_en_semaforos_nuevos_b03bea6a0c
Destina gobierno $68 millones de pesos en semáforos nuevos
Toma_posesion_nuevo_mando_de_Septima_Zona_d9557ff9e8
Toma posesión nuevo mando de Séptima Zona Militar
Inicia_racha_de_lluvias_en_Nuevo_Leon_refrescara_el_ambiente_955bf65759
Inicia racha de lluvias en Nuevo León; refrescará el ambiente
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×