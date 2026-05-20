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Nuevo León

Guadalupe activa cierres viales junto al estadio por adecuaciones

El cierre de la circulación se concentra principalmente en accesos hacia el interior del circuito del estadio, impactando los flujos de Pablo Livas y Las Torres

  • 20
  • Mayo
    2026

El municipio de Guadalupe anunció modificaciones viales y restricciones a la circulación en el perímetro del Estadio Monterrey, debido a los trabajos logísticos y de infraestructura que el Comité Organizador de la FIFA realiza de cara al arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Las restricciones obedecen estrictamente a protocolos de seguridad, ya que en la zona se encuentra operando maquinaria pesada para poner a punto el recinto deportivo antes del inicio de los encuentros internacionales.

“El Gobierno de Guadalupe anunció el cierre de la circulación al interior del Estadio de Rayados, esto debido a los trabajos que realiza la FIFA previo al inicio del Mundial de Futbol 2026”, informó el municipio en un comunicado.

El cierre de la circulación se concentra principalmente en los accesos hacia el interior del circuito del estadio, impactando los flujos de la Avenida Pablo Livas y Avenida Las Torres.

Para evitar congestionamientos y retrasos en los traslados, las autoridades viales de Guadalupe urgieron a los automovilistas a planificar sus rutas y utilizar como vías alternas las avenidas Tolteca y Las Américas.

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La seguridad también abarcará las zonas peatonales. El puente que conecta la avenida Exposición directamente con el coloso de La Pastora ha quedado restringido exclusivamente para personal acreditado por el evento.

Para los ciudadanos y peatones que habitualmente utilizan esta ruta, la alternativa establecida por el municipio consiste en avanzar sobre la avenida Las Torres hasta la avenida La Quinta, para posteriormente incorporarse a Pablo Livas.

“Estas restricciones a automovilistas y peatones son por motivo de seguridad del Comité Organizador de la FIFA, ya que en la zona se encuentra maquinaria laborando para alistar el estadio previo a los encuentros que se disputarán en la ciudad”, agregaron autoridades municipales.

La administración informó que este esquema de adecuaciones viales se mantendrá de manera permanente durante las próximas semanas y permanecerá vigente hasta el 29 de junio de 2026, fecha en la que se disputará el último partido de la justa mundialista en suelo regiomontano.

“Las adecuaciones viales permanecerán vigentes hasta el 29 de junio cuando se disputará el último juego en Nuevo León”, concluyeron.


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