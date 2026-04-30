Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
carretera_inteserrana_tramo_2_c028aca3f6
Nuevo León

Confirman retraso en tramo 2 de la Interserrana por el INAH

El gobernador Samuel García explicó que no se podrá arrancar la construcción hasta obtener el visto bueno oficial y cumplir con todos los requisitos

  • 30
  • Abril
    2026

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que el tramo 2 de la Carretera Interserrana permanece sin iniciar debido a observaciones emitidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En entrevista, el mandatario explicó que el proyecto carretero forma parte del paquete de siete nuevas vías impulsadas durante su administración; sin embargo, este segmento en particular enfrenta retrasos tras el hallazgo de vestigios en la zona.

“El INAH nos indicó que no podemos arrancar hasta contar con el visto bueno, por lo que estamos a la espera de cumplir con todos los requisitos”, señaló.

García Sepúlveda destacó que, pese a este contratiempo, otros tramos de la Interserrana presentan avances importantes y reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de concluir la obra.

Por su parte, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal Rodríguez, detalló que, además de cumplir con las normas ambientales y federales, actualmente se atienden las remediaciones solicitadas por el INAH, lo que ha impedido avanzar de lleno en el tramo dos.

Explicó que este segmento corresponde a la parte central del proyecto —aproximadamente una tercera parte de la carretera— y es el más complejo debido a la construcción de túneles y más de 50 puentes.

“Estamos trabajando para poder arrancar; es un tramo muy complicado, pero vamos a dejarlo resuelto económicamente y con avances importantes, incluso si su conclusión se da en la siguiente administración”, indicó.

Villarreal Rodríguez agregó que el proyecto contempla la participación de inversión privada, por lo que aún no se define el monto total, ya que dependerá de los procesos y requisitos que deberán cumplir las empresas involucradas.

Asimismo, subrayó que tanto el gobierno estatal como la industria de la construcción mantienen como prioridad la seguridad en cada obra.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que, una vez liberados los permisos por parte del INAH, se retomarán los trabajos para avanzar en la conclusión de la Carretera Interserrana, considerada clave para la conectividad del estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_01_at_12_53_33_AM_461955656b
El podio se llena de atletas de Tigres de la UANL
Whats_App_Image_2026_05_01_at_1_08_58_AM_185f6587cc
Rentas en NL se disparan 400% ante cercanía del Mundial
tigres_taekwondo_6dc57af4fc
Destaca UANL en taekwondo en los Campeonatos Universitarios
publicidad

Últimas Noticias

9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
nacional_ruben_rocha_moya_0ef9bd59f8
Crimen de informante de la DEA agrava caso contra Rocha Moya
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×