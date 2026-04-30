Cole Allen permanecerá en prisión por intentar asesinar a Trump

Cole Thomas Allen permanecerá en prisión preventiva sin fianza mientras avanza el proceso judicial en el que se le acusa de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca registrada este sábado.

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Allen, un profesor de California de 31 años, compareció este jueves en una audiencia de unos 15 minutos, donde comunicó a la jueza del Distrito de Columbia, Moxila Upadhyaya, que renuncia a impugnar su permanencia en la cárcel, una medida cautelar solicitada por la fiscalía.

Esto supone un giro en la estrategia de la defensa, ya que en un escrito anterior sus abogados habían solicitado la libertad bajo fianza en espera de juicio.

Su defensa solicitó a la jueza modificar las condiciones penitenciarias de Allen, quien permanece recluido 24 horas al día en una celda de aislamiento, una medida que consideran desproporcionada.

"No hay razón alguna para que deba estar en régimen de aislamiento. No dijo ni hizo nada malo durante su ingreso. No representa ningún peligro para nadie en la cárcel", exclamó su defensa.

Por su parte, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, presentó el miércoles un memorándum donde afirmó que no existen condiciones que garanticen la seguridad de la comunidad, por lo que calificó el posible complot de Allen como "violencia política extrema".

Allen enfrenta de momento un cargo por intentar matar al presidente, un delito que puede acarrear cadena perpetua.

El acusado, identificado como un profesor de California, intentó irrumpir armado en el salón del hotel Washington Hilton donde se celebraba una gala con presencia de Trump, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; y varios miembros del Gobierno.

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Según el relato de la fiscalía, Allen corrió a gran velocidad, burló el arco de metales de un control de seguridad, se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile y disparó con una escopeta.

Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos y Allen cayó al suelo y fue reducido, aunque no sufrió impactos de bala.

La próxima audiencia de Allen se programó para el 11 de mayo.

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