Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_18_at_4_09_35_PM_d877531a16
Nuevo León

San Pedro busca a profesionistas titulados para la Policía

Entre los requisitos indispensables destaca que los aspirantes deben tener educación superior concluida (título y cédula), además de tener entre 19 y 35 años

  • 18
  • Marzo
    2026

El municipio de San Pedro Garza García redefine el perfil policial: tras la depuración de más de 100 elementos, el municipio busca ahora perfiles con formación universitaria. 

La convocatoria exige título y cédula profesional como requisito indispensable, apostando por una corporación de profesionistas para mantener el liderazgo en seguridad nacional.

Entre los requisitos indispensables destaca que los aspirantes deben contar con educación superior concluida (título y cédula), además de tener entre 19 y 35 años, ser de nacionalidad mexicana y residir actualmente en el estado de Nuevo León.

A diferencia de otras corporaciones municipales, San Pedro apuesta por un perfil académico elevado. 

El objetivo, indicaron, es atraer a profesionales con vocación de servicio para mantener a la corporación como la número uno en percepción de seguridad a nivel nacional.

En febrero pasado, Info 7 informó que siete elementos de la Policía del municipio fueron dados de baja de la corporación y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León por su presunta participación en el delito de cohecho, luego de que aparentemente intentaron sobornar a un superior para evitar consecuencias tras una denuncia por abuso de autoridad. 

El caso inició el domingo 8 de marzo, tras la detención de tres menores, entre 16 y 17 años, que ignoraron un alto y desataron una persecución, al ser detenidos, fueron golpeados por los elementos policiacos.

Tras los hechos, el alcalde sampetrino Mauricio Farah advirtió “limpieza total” en la policía de San Pedro al sumar 120 bajas en la corporación policial por falta de confianza. 

ENFOQUE EN LA CALIDAD, NO SOLO EN CANTIDAD

El llamado de la administración sampetrina surge en un momento clave para la seguridad metropolitana. Al buscar perfiles con licenciatura, el municipio busca garantizar que el relevo de los 100 elementos que dejaron la corporación mantenga los estándares de proximidad y eficiencia que han caracterizado a la Policía de San Pedro.

Las autoridades exhortaron a los interesados a revisar los lineamientos completos en la convocatoria oficial en la página policia.sanpedro.gob.mx para iniciar su proceso de control de confianza y formación académica en la academia municipal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Manuel_Guerra_f15c413099
Impulsa Manuel Guerra programa de rescate a jóvenes en adicciones
bb80032a_ea3f_4eff_b454_0658fa978f36_0cb44de271
Abre Senado foro de seguridad con participación juvenil
inter_base_nuevo_mexico_70807f0450
Tiroteo en base aérea de EUA en Nuevo México deja una muerto
publicidad

Últimas Noticias

finabien_remesas_f9bdd740cd
FINABIEN rebasa meta con 132 mil tarjetas para envío de remesas
kevin_spacey_15c7d52378
Kevin Spacey pacta acuerdo para evitar juicio por agresión sexual
hijastro_mencho_cjng_5e2a771fcc
Hijastro de 'El Mencho' asume control del CJNG, según reportes
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
PROTECCION_CIVIL_ac46872a94
Reporta PC saldo blanco tras fuertes vientos en Nuevo León
publicidad
×