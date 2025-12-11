Crece crisis de basureros clandestinos en la entidad

Coahuila enfrenta un repunte preocupante de basureros clandestinos en distintos municipios, una situación que ha encendido las alertas por sus efectos ambientales, sanitarios y sociales.

En los últimos meses, autoridades locales han documentado un incremento notable en los tiraderos ilegales, lo que ha motivado operativos de limpieza, vigilancia reforzada y llamados urgentes para actualizar y endurecer los reglamentos municipales en materia ambiental.

Los municipios más afectados por esta problemática son Saltillo, Torreón y Piedras Negras, donde los basureros clandestinos se han convertido en un verdadero foco de infección para toda la comunidad.

La problemática también ha afectado la infraestructura hidráulica de algunos municipios. En la zona de La Laguna, autoridades de Conagua retiraron más de 50 toneladas de basura acumulada en canales y sistemas de riego utilizados ilegalmente como vertederos, una práctica que compromete el flujo del agua y genera obstrucciones peligrosas.

Para combatir la reincidencia, Piedras Negras ha comenzado a instalar cámaras de vigilancia en puntos usados repetidamente como tiraderos. En otros municipios se han puesto en marcha campañas especiales de recolección y limpieza.

Además, el Congreso de Coahuila emitió un exhorto para que todos los ayuntamientos actualicen sus reglamentos ambientales, de limpieza urbana y desarrollo urbano, con el fin de frenar el crecimiento de los basureros clandestinos y establecer sanciones más severas.

